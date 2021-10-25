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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مزاين الإبل تقام ضمن مهرجان الظفرة التراثي

شروط المشاركة بمسابقات أجمل الإبل في أبو ظبي

مزاين الإبل ..مسابقات
مزاين الإبل ..مسابقات متنوعة ضمن مهرجان الظفرة التراثي

حددت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج التراثية والثقافية في أبوظبي، اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة دورته الخامسة عشرة 2021  - 2022، والتي تقام بالتزامن مع الاحتفاء بعام الخمسين، في الفترة الممتدة من 28 أكتوبر 2021 وحتى 22 يناير 2022 (موسم مزاينات أبوظبي) متضمنةً مزاينات للإبل أي مسابقات لاختيار الأجمل بالإضافة إلى مهرجان تراثي شامل في إمارة أبوظبي، شروط ومعايير المشاركة في مزاينة الإبل للدورة الخامسة عشرة، التي تنطلق تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

موسم مزاينات أبوظبي

وبينت اللجنة من خلال كتيب إرشادي عبر منصاتها الرقمية  (تراثنا) شروط ومعايير المشاركة في مسابقات مزاينات الإبل، ومن أبرزها أداء القسم والتقيد بالأنظمة والشروط الخاصة بالمزاينات، وأوقات دخول المطايا حسب الفئات العمرية والأشواط المحدد، وأوقات التحكيم وإعلان النتائج، وقيمة الجوائز وعددها، بالإضافة إلى  شروط وضوابط المشاركة في بيرق الإمارات لأشواط الرموز المفتوحة وآلية تجميع نقاط الجائزة.

وشددت اللجنة على الالتزام بالأوقات المحددة لدخول الإبل، والتقيد بالشروط والتعليمات، إذ ستلغى مشاركة كل من يخالف الشروط والتعليمات المقررة من اللجنة المنظمة وقرارات لجنة التحكيم.

مسابقات لأجمل الإبل

واشترطت اللجنة المنظمة ترصيص كافة الإبل المشاركة في المهرجان بشريحة المزاينة، بحيث لن يسمح بمشاركة الإبل غير المسجلة مسبقاً في الأشواط وكذلك لن يسمح بالمشاركة لمن لا يحمل بطاقة مشارك.

وأكدت اللجنة أنه يمنع مشاركة الإبل المريضة أو المصابة بأي نوع من الفطريات أو أي مرض معدي تقره اللجنة الطبية، كما سيتم استبعاد المطية التي لا ترقى إلى مستوى المواصفات العامة للمزاينة حسب رأي لجنة الفرز. كما أكدت أن  قرارات اللجنة نافذة ونهائية، وغير قابلة للاعتراض، وأنه لا يحق للمالك الانسحاب بعد بداية الشوط حتى إعلان النتيجة.

كما أكدت أنه على أصحاب الإبل التواجد شخصيا عند فحصها من قِبل اللجنة الطبيّة وسوف يتم استبعاد الإبل التي يتبين أن بها تغيير من الشكل الطبيعي أو كانت تحت تأثير المنشطات، وسوف تحال الإبل المشتبه بها إلى الفحص الطبي، وفي حال اشتباه اللجنة بأنها مهجّنة تحال لفحص تطابق الدم.

مشاركات متنوعة في مزاين الإبل

ووضعت اللجنة مجموعة من المحظورات، ومنها استبعاد الإبل بشكل نهائي في حال اكتشاف تلاعب بالشريحة الإلكترونية بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 10000 درهم، كما حظرت على المشاركين حمل أي بيرق أو علم عدا علم دولة المشارك ومن يخالف ذلك تلغى جميع مشاركاته ويحرم من جوائزه ويتم حرمانه من المشاركة في المهرجان، وأكدت أنه سيتم استبعاد أي مشارك مع حرمانه من جميع جوائزه في حال تعدى لفظياً على أي من لجان المهرجان.

ولفتت اللجنة إلى أنه يسمح لأبناء القبائل بالمشاركة باثنين من الإبل كحد أقصى في كل شوط من الأشواط الفردية، والمشاركة بقطيع واحد في أشواط الجمل، مع التزام الملاك بتنفيذ مبيت الإبل في المناطق المخصصة للمبيت خلال الأوقات المحددة وفي حال عدم الالتزام بالمبيت سيتم استبعاد الإبل من المشاركة.

وأشارت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي من خلال الكتيب الإرشادي لمهرجان الظفرة 15، إلى الضوابط الخاصة لبيع وشراء الإبل، وشروط استخراج بطاقة المشارك وشريحة الإبل، وشروط المشاركة في المسابقات التراثية المصاحبة ومواعيد إقامتها.

مزاين أبو ظبي مهرجان الظفرة أجمل الإبل

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