التعليم: إعلان جداول بث البرامج التعليمية الخاصة بالصف الرابع الابتدائي قريبا

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه تم البدء في بث البرامج التعليمية للمناهج المدرسية من الصف الخامس الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ على قناة مدرستنا.

وقالت وزارة التربية والتعليم : سيتم الإعلان قريباً عن جداول بث البرامج التعليمية الخاصة بالصف الرابع الابتدائي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الامر متابعة قناة مدرستنا على تردد 12303 أفقي ، معدل ترميز 27500 ، معدل تصحيح الخطأ 5/6

وعلى جانب آخر.. أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة لم تسمح للمدارس بتقسيم اليوم الدراسي لـ 4 فترات دراسية ، مؤكدا ان هذا مخالف تماما لتعليمات الوزارة.

وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات رسمية لجميع المدارس عبر كتاب دوري رسمي ، شددت على أن المدارس ذات الكثافات الطلابية العالية وتطبق فترة واحدة يجوز لها أن تقوم بتقسيم اليوم على فترتين منعا لتزاحم الطلاب في الفصول.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة للمدارس التي تطبق نظام الفترتين ومازال لديها كثافات طلابية عالية مسموح لها بأن تقسم اليوم على 3 فترات دراسية فقط على اقصى تقدير.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم ، أنه لم يسمح لأي مدرسة بأن تقوم بتقسيم يومها على اكثر من 3 فترات دراسية ، مؤكدا أن الوزارة أصدرت تعليمات مشددة للمدارس بضرورة الالتزام بهذه التعليمات مع التشديد على محاسبة المخالفين.

وكانت حالة من الجدل قد أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ انطلاق العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 بعد ان أعلنت بعض المدارس لأولياء الأمور عن تقسيم اليوم لـ 4 فترات بسبب الزيادة الكبيرة في اعداد الطلاب والتزاحم الشديد.