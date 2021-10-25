محمد طعيمة ينضم لأسرة فيلم "مطرح مطروح"

يعيش الفنان محمد طعيمة، حالة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة حيث يشارك في ثلاث أعمال سينمائية مهمة في الفترة المقبلة، والتي تبدأ بإنضمامه لفريق عمل فيلم "مطرح مطروح " بطولة النجم محمود حميدة، كريم عفيفي، وسيد رجب وشيماء سيف الفيلم من تأليف محمد عز ومن إخراج وائل إحسان وانتاج محمد السبكى .

وينتظر "طعيمة"، ينتظر عرض فيلم "تسليم أهالي"، بطولة دنيا سمير غانم، وهو كان أخر ظهور لـ الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز حيث قامت بتصوير عدة أعمال أخرى لم يتم الكشف عن مصيرها إلى الآن ومن أبرزهم فيلم " تسليم أهالي " ومسلسل " عالم موازي " مع ابنتها دنيا سمير غانم، وأيضًا فرق خبرة".

من ناحية أخرى بدأ "طعيمة" تصوير فيلم "مخ في التلاجة" ، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي وفانتازيا، تأليف وإخراج وإنتاج طارق عبد المعطي، بطولة محمد طعيمة ،إبراهيم السمان، أحمد حلاوة، ومجموعة أخرى من النجوم.

وشارك الفنان محمد طعمية، موخرًا في هذه الحلقة مع كل من أحمد أمين، وأحمد فهمي، من خلال برنامج أمين وشركاؤه، من خلال فقرة "كشف التطبيل"، وكان يجسد شخصية إبراهيم.

يذكر أن آخر أعمال محمد طعيمة، مسلسل فارس بلا جواز بطولة مصطفى قمر، وايضًا مسلسل “طاقة حب”، مع يسرا اللوزي وأحمد حاتم وسامح الصريطي وأنوشكا ورشا مهدي، تأليف أحمد صبحي، إخراج أحمد يسري.