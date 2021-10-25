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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكوارث مستمرة.. إعصار ميديكان في البحر المتوسط يضرب إيطاليا بعنف.. فيديو

صورة أرشيفية.. اعصار
صورة أرشيفية.. اعصار إيطاليا

قالت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، إن عواصف عنيفة ضربت جنوب إيطاليا، ما أسفر عن مقتل شخص وتسببت في انهيارات أرضية وغمرت المياه الطرق والحقول.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 67 عامًا في أحد الحقول، بعيدًا عن المكان الذي شوهد فيه آخر مرة بعد أن تحطمت سيارته بفعل العواصف الشديدة، في جنوب غرب مدينة كاتانيا ، وقالت خدمات الطوارئ إن زوجته ما زالت مفقودة.

وقال موقع الطقس الإيطالي Ilmeteo.it، إن أجزاء من صقلية وكالابريا، تعرضت لسيول عنيفة بسبب إعصار البحر المتوسط النادر الذي يعرف باسم ميديكان، ومن المتوقع أن تهب رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وقالت جمعية المزارعين في صقلية في بيان إن أكثر من 300 ملم من الأمطار سقطت بالقرب من كاتانيا في غضون ساعات قليلة أمس الأحد، ما يقرب من نصف متوسط هطول الأمطار السنوي على الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط.

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وأصدرت هيئة الإغاثة في حالات الطوارئ التابعة للحماية المدنية أقصى درجات التأهب باللون الأحمر للطرف الشمالي من صقلية وجنوب كالابريا اليوم الاثنين، محذرة من خطر محتمل على الحياة وإلحاق أضرار بالممتلكات في تلك المناطق.

وتم بالفعل تنشيط مراكز الحماية المدنية البلدية في جميع أنحاء صقلية، حيث ضربت الرياح القوية والأمطار بالفعل مواقع مختلفة في الجزيرة، وتسببت في إحداث أنهار من المياه والطين في سكورديا، بمنطقة كاتانيز

وأغلقت المدارس في عدد من البلدات والمدن، وحولت عشرات الرحلات الجوية من المنطقة، وألغيت خطوط العبارات بين الجزر الجنوبية.

 

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