عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عطارد في استطالته العظمى اليوم... فرصة مثالية لرصده

صدى البلد

وصل كوكب عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية إلى استطالته العظمى الغربية ( غرب الشمس) قبل شروق الشمس صبيحة يوم الإثنين 25 أكتوبر، حيث كان في أقصى مسافة زاوية عن الشمس في ظهوره الصباحي على إرتفاع 18 درجة فوق الأفق الشرقي، يبلغ لمعانه الظاهري (0.6-) فوق موقع شروق الشمس بالنسبة الراصد .
رصد عطارد في بداية ظهوره الصباحي  بعد أن مر عطارد بين الأرض والشمس ( الاقتران السفلي)، وفي ذلك الوقت كان جانبه غير المضيء يتجه نحو الأرض ومع بداية ظهوره كان على شكل هلال رقيق بالكاد مضاء ثم يكبر هذا الهلال ويصبح احدب.

الفرصة مثالية لرصد عطارد

نظرًا لأن عطارد لا يمكن رصده إلا في ضوء الشفق ، فمن الصعب العثور عليه عندما يكون في مرحلة الهلال النحيل وبالتالي ، سيكون من الأسهل رؤيته في الأيام التي تلي وصوله إلى أعلى نقطة في السماء - عندما تزيد إضاءة قرصة مقارنة بالأيام السابقة.

آخر بركان كان منذ آلاف السنين..البحوث الفلكية: مصربعيدة تماما عن حزام الزلازل

يقع مدار عطارد بالقرب من الشمس مقارنة بمدار الأرض ، مما يعني أنه يظهر دائمًا بالقرب من الشمس ويضيع في وهجها معظم الوقت.

يمكن رصد عطارد لبضعة أسابيع فقط في كل مرة يصل فيها إلى أكبر زواية تفصله من الشمس، تتكرر هذه الظهورات مرة كل 3-4 أشهر تقريبًا ، وتحدث بالتناوب في سماء الصباح والمساء ، اعتمادًا على ما إذا كان عطارد يقع شرق الشمس أو إلى غربها.

عندما يكون عطارد شرق الشمس ، يشرق ويغرب بعد وقت قصير من الشمس ويمكن رؤيته في وقت مبكر من شفق المساء، ولكن عندما يكون موقع عطارد إلى الغرب من الشمس ، فإنه يشرق ويغرب قبل وقت قصير من شروق الشمس ويكون مرئيا قبل شروق الشمس بوقت قصير.

مع ذلك ، تكون بعض أوقات السنة افضل لرؤية عطارد من غيرها، فمحليا يصل ارتفاعه إلى ذروة بين 18 درجة و 22 درجة فوق الأفق عند شروق الشمس في كل ظهور له في سماء الصباح ، اعتمادًا على الوقت من العام ويرجع هذا التباين على مدار العام إلى مزيج من عاملين.

يكون عطارد في جميع الأوقات بالقرب من خط عبر السماء يسمى مسار الشمس ،  يتبع هذا المسار الذي تسلكه الشمس أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج  كل عام ، ونظرًا لأن جميع الكواكب تدور حول الشمس في نفس المستوى تقريبًا ، فإنها تتبع أيضًا ذلك المسار عبر السماء.  

عندما يحدث وتكون الزاوية التي تفصل عطارد عن الشمس كبيرة ، يكون ذلك على طول خط مسار الشمس، ولكن في أوقات مختلفة من العام ، يلتقي مسار الشمس مع الأفق بزوايا مختلفة عند شروق الشمس، وهذا يعني أن عطارد يظهر على ارتفاعات مختلفة فوق الأفق في أوقات مختلفة من العام ، حتى لو كانت الزاوية التي تفصله عن الشمس هي نفسها.

فإذا التقى مسار الشمس مع الأفق بزاوية سطحية ، فيجب أن تكون الزاوية التي تفصل عطارد عن الشمس على نطاق واسع ليظهر مرتفعا فوق الأفق، ولكن على العكس من ذلك ، إذا كان مسار الشمس عموديًا تقريبًا على الأفق ، فقد يظهر عطارد أعلى بكثير في السماء ، حتى لو كان في الواقع أقرب بكثير إلى الشمس.

اما عند غروب الشمس ، يصنع مسار الشمس أكبر زاوية له مع الأفق عند الاعتدال الربيعي - في مارس في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وفي سبتمبر في النصف الجنوبي، وعلى العكس من ذلك ، فإنه يلتقي مع الأفق باقل زاوية له عند الاعتدال الخريفي.

نظرًا لأن الفصول متعاكسة في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي ، فإن الظهور الجيد لعطارد في أحد نصفي الكرة الأرضية سيكون عادةً ضعيفًا في النصف الآخر.

عند شروق الشمس ، تكون هذه التواريخ مقلوبة أيضًا ، بحيث يصنع مسار الشمس زاوية شديدة الانحدار مع الأفق عند الاعتدال الخريفي عند ظهور عطارد في سماء الصباح ، وتكون زاوية أكثر سطحية له مع الأفق عند الاعتدال الربيعي.

التأثير الثاني هو أن عطارد يتحرك في مدار اهيلجي بشكل كبير مقارنة بالكواكب الأخرى التي تتحرك في مدارات شبة دائرية ، لذلك تختلف المسافة بين عطارد وبين الشمس بنسبة 52٪ مابين نقطة الحضيض أقرب مسافة له من الشمس ونقطة الأوج  ابعد مسافة منها.

هذا يعني أن الزاوية التي تفصل عطارد عن الشمس عند أقصى استطالة تختلف اعتمادًا على مكان تواجده بالنسبة إلى نقطة الأوج أو الحضيض في مداره، ففي منتصف سبتمبر ومنتصف مارس ، تكون الأرض في وضع جيد لرؤية  عطارد .

لذلك ، إذا ظهر عطارد في سماء المساء في منتصف سبتمبر ، أو في سماء الصباح في منتصف مارس ، فإنه الزاوية التي تفصله عن الشمس تكون أكبر من المعتاد بحيث يصل عطارد إلى زاوية تفصله عن الشمس تتراوح بين 18 و 28 درجة.

إن التأثيران المذكوران سابقا -  على الرغم من أن ميل مسير الشمس نحو الأفق أكثر أهمية -  فهما يتحدان لجعل مراقبة عطارد أسهل بكثير من النصف  الجنوبي للكرة الأرضية منها من الشمال.

حيث يتزامن ظهور عطارد في النصف  الجنوبي من الكرة الأرضية عندما يميل مستوى مسار الشمس بزاوية مثالية بالنسبة للأفق  عندما يكون عطارد قريبًا من نقطة الأوج، اما في النصف الشمالي ، العكس هو الصحيح: عندما يكون مستوى مسار الشمس مائلًا بزاوية مثالي عندما يكون عطارد قريبًا من نقطة الحضيض في مداره حول الشمس.

عطارد استطالته العظمى عطارد عن الشمس ظاهرة فلكية هواة الفلك

ترشيحاتنا

الاستثمار الأوروبي يعقد ندوة حول تمويل مشروعات المياه غدا

السعودية.. قرار عاجل من أمير عسير بعد إشعال النار في منتزه السودة

فضل قراءة سورة يس على الميت .. وهل تسهل الألم عند الاحتضار ؟

سيراميكا كليوباترا يستعرض قميصه الجديد استعدادا للموسم الجديد

سمير فرج: السيسي يتابع تطوير مناهج الكليات العسكرية سنويا

قائد القوات الجوية الإماراتية يصل إسرائيل |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محاربة للغلاء.. طرح رغيف "فينو" بـ 40 قرشا

"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

قرار جديد بشأن قضية عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك .. تفاصيل

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

الدوري المصري.. فرمان في الإسماعيلي قبل موقعة الأهلي

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ