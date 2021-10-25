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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يستعرض قميصه الجديد استعدادا للموسم الجديد

نادي سيراميكا كليوباترا
نادي سيراميكا كليوباترا

اعلن نادي سيراميكا كليوباترا، عن قميصه الجديد استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدورى الممتاز ٢٠٢١ -٢٠٢٢.

 

وخاض فريق سيراميكا كليوباترا تدريبه الأخير لمواجهة فريق الجونة غدا ضمن منافسات الجولة الاولي من بطولة الدورى الممتاز .

 

و أعلن الكابتن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري.

 

 ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الجونة في الخامسة والنصف مساء الثلاثاء، على ملعب خالد بشارة بالجونة ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام.

 

 قائمة سيراميكا كليوباترا : 

 

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو - حمزة معوض خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - عبد الله محمود - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن - عمرو الحلواني - محمود نعيم . خط الوسط: كوامي بونسو - محمد حسن - جمال السعيد - محمد توني - محمد إبراهيم - محمود نبيل - شريف دابو - ايفانز منساه - بلال السعيدني - مصطفى ميسي. خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.

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الدوري الممتاز سيراميكا كليوباترا فريق سيراميكا كليوباترا هيثم شعبان نادى سيراميكا كليوباترا

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