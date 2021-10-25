محافظ قنا يشارك في ورشة عمل حول تطوير صناعة العسل الأسود

شارك اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، فى ورشة عمل حول تطوير صناعة العسل الأسود تحت عنوان " التعرف على إجراءات ومتطلبات التراخيص والاتجاهات الحديثة فى صناعة المواد الغذائية " ، التى نظمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

جاء ذلك بحضور اليزابيث كاليشيان، مدير قطاع الأغذية بمركز تحديث الصناعة ، ومسئول تطوير تكتل العسل الأسود ، و الدكتور علاء شاكر ، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية ، و أحمد الشرقاوى، المدير الإقليمي لمركز تحديث الصناعة ، و فريق عمل تطوير التكتلات الاقتصادية ، وعدد من العاملين بصناعة العسل الأسود بالمحافظة.

شهدت ورشة العمل إجراء مجموعة من النقاشات بين العاملين فى صناعة العسل الأسود وفريق عمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمحاضرين ، تم خلالها عرض بعض الأفكار والمتطلبات التى تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوه من تطوير التكتل، يأتى ذلك فى إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد ، وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقى المحافظات.

أوضح محافظ قنا ، بأنه تم اختيار صناعة العسل الأسود كأحد التكتلات الاقتصادية التى سيتم تطويرها ضمن المرحلة الأولى من محور تطوير التكتلات الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن مرحلة تطوير تكتل صناعة العسل الأسود سوف تساهم فى تحسين جودة المنتج النهائي بما يسمح بإمكانية تصديره للخارج ، مؤكداً أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية للقطاعات الاقتصادية سوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب، وتؤثر على تحسين مستوى الدخل المادي للمواطنين العاملين بتلك الصناعات .



من جانبها أوضحت اليزابيث كاليشيان، مدير قطاع الأغذية بمركز تحديث الصناعة ، أن تطوير تكتل صناعة العسل سوف يشمل تدريب العاملين بهذا القطاع على كيفية إدارة المشروع بطريقة علمية، بالإضافة إلى تطوير التصنيع وفقا للأساليب والمعدات الحديثة التى تسهم فى توفر الوقت و الجهد والتكلفة وتعطى جودة أفضل للمنتج ، مضيفة أن البرنامج سيوفر الدعم المالى للعاملين بهذا القطاع تسهيلا عليهم فى تنفيذ أعمال تطوير تلك الصناعة. ‪

