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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يشارك في ورشة عمل حول تطوير صناعة العسل الأسود

محافظ قنا
محافظ قنا

شارك اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، فى ورشة عمل حول تطوير صناعة العسل الأسود تحت عنوان " التعرف على إجراءات ومتطلبات التراخيص والاتجاهات الحديثة فى صناعة المواد الغذائية " ، التى نظمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

جاء ذلك بحضور  اليزابيث كاليشيان، مدير قطاع الأغذية بمركز تحديث الصناعة ، ومسئول تطوير تكتل العسل الأسود ، و الدكتور علاء شاكر ، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية ، و أحمد الشرقاوى، المدير الإقليمي لمركز تحديث الصناعة ، و فريق عمل تطوير التكتلات الاقتصادية ، وعدد من العاملين بصناعة العسل الأسود بالمحافظة.

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شهدت ورشة العمل إجراء مجموعة من النقاشات بين العاملين فى صناعة العسل الأسود وفريق عمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمحاضرين ، تم خلالها عرض بعض الأفكار والمتطلبات التى تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوه من تطوير التكتل، يأتى ذلك فى إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد ، وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقى المحافظات.

أوضح محافظ قنا ، بأنه تم اختيار صناعة العسل الأسود كأحد التكتلات الاقتصادية التى سيتم تطويرها ضمن المرحلة الأولى من محور تطوير التكتلات الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن مرحلة تطوير تكتل صناعة العسل الأسود سوف تساهم فى تحسين جودة المنتج النهائي بما يسمح بإمكانية تصديره للخارج ، مؤكداً أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية للقطاعات الاقتصادية سوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب، وتؤثر على تحسين مستوى الدخل المادي للمواطنين العاملين بتلك الصناعات . 


من جانبها أوضحت اليزابيث كاليشيان، مدير قطاع الأغذية بمركز تحديث الصناعة ، أن تطوير تكتل صناعة العسل  سوف يشمل تدريب العاملين بهذا القطاع على كيفية إدارة المشروع بطريقة علمية، بالإضافة إلى تطوير التصنيع وفقا للأساليب والمعدات الحديثة التى تسهم فى توفر الوقت و الجهد والتكلفة وتعطى جودة أفضل للمنتج ، مضيفة أن البرنامج سيوفر الدعم المالى للعاملين بهذا القطاع تسهيلا عليهم فى تنفيذ أعمال تطوير تلك الصناعة. ‪
 

قنا العسل الأسود التنمية المحلية صعيد مصر برنامج التنمية المحلية مركز تحديث الصناعة صناعة المواد الغذائية تحديث الصناعة

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