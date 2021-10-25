عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لماذا يفضل المستخدمون iPhone XR ..وهذه أبرز اختلافاته عن iPhone 13Pro

الفرق بين iPhone
الفرق بين iPhone XR و iPhone 13Pro

أطلقت شركة آبل الأمريكية مؤخرا هواتف iPhone 13 التي تحتوى على قدرات جبارة في الاداء وتقنيات كبيرة في الكاميرا ترقى لكاميرات التصوير، ولكن على الرغم من ذلك لا يزال العديد من مستخدمى هواتف آيفون يفضلون شراء هاتف  iPhone XR الذى تم إصداره في عام 2018 . 


ويتميز هاتف iPhone 13Pro الأحدث من آبل بمواصفات تصدر لأول مرة في هواتف آيفون منها معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، والبطارية ذات السعة الكبيرة، والأداء الأسرع من المعالج الجديد، والكثير من المواصفات الأخرى، وفيما يلى مقارنة بين هاتفى iPhone XR و iPhone 13Pro وذلك بحسب موقع PhoneArena:

بطرق بسيطة.. أبرز مشكلات هواتف آيفون iPhone 13 الجديدة وكيفية حلها

كافيار تطلق مجموعة منتجات جديدة من الذهب الخالص.. آيفون 13 أبرزها

 

مواصفات هاتف iPhone 13 Pro

يأتي iPhone 13 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أى حواف، بسرعة تحديث 120 هيرتز في الثانية، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 لمقاومة الماء والأتربة، و نوتش أقل من السابقة.

 

زودت "آبل" iPhone 13 Pro الجديد بمعالج قوى Apple A15 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 50% من المعالج السابق Apple A13 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.

 

ولمحبي التصوير سيجدون 3 كاميرات خلفية محسنة تماماً بتصميم جديد نسبياً، بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

 

ويعمل iPhone 13 Pro بنظام تشغيل ios 15 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكي واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم آبل apple pencil.

 

مواصفات هاتف iPhone XR   

جاء Apple iPhone Xr بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LED بدقة 1125 × 2436، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بدون خاصية "3D Touch" بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP67.


زودت "آبل" هاتفها الجديد بمعالج قوى Apple A12 Bionic بمعالج سداسى النواة، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64، و256 و 512 جيجابايت.

 

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميجابكسل بفتحةعدسة واسعة f/1.8 ع، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 2160.

 

كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل ios 12 الجديد، ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و يو إس بى إصدار 3.0 reversible connector، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.

هواتف iPhone 13 هواتف ايفون 13 هاتف iPhone XR هواتف آيفون آبل

ترشيحاتنا

فضيحة .. مركز طبي في إسرائيل متهم بقتل مصابة بفيروس كورونا

الجمال وسرُه هنا.. مسجد «الحاكم بأمر الله» تحفة معمارية في قلب القاهرة

لقاءات مع ممثلي 90 شركة.. نتائج زيارة رئيس الوزراء لفرنسا.. فيديو

أرخص 5 سيارات في سوق البحرين موديل 2021 .. صور

لماذا يفضل المستخدمون iPhone XR ..وهذه أبرز اختلافاته عن iPhone 13Pro

رئيس وزراء فرنسا: مصر شريك رئيسي لنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

دينا الشربيني ترد على "رسالة" عمرو دياب: فلتت مني

محاربة للغلاء.. طرح رغيف "فينو" بـ 40 قرشا

"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

بعد قرار الرئيس التاريخي|كيف نجحت القوات المسلحة في تطهير سيناء من الإرهاب

مرتضي منصور يعلق على قرار السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ.. ماذا قال؟

المتحدث العسكري عن إلغاء الطوارئ: دفعنا ثمنا كبيرا من دماء شهدائنا للوصول لهذه اللحظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا| العيش الشمسي.. قصة خبز فرعونى احتكره الصعايدة والأفضل فى المذاق والصحة

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

فيديو

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ