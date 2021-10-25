لماذا يفضل المستخدمون iPhone XR ..وهذه أبرز اختلافاته عن iPhone 13Pro

أطلقت شركة آبل الأمريكية مؤخرا هواتف iPhone 13 التي تحتوى على قدرات جبارة في الاداء وتقنيات كبيرة في الكاميرا ترقى لكاميرات التصوير، ولكن على الرغم من ذلك لا يزال العديد من مستخدمى هواتف آيفون يفضلون شراء هاتف iPhone XR الذى تم إصداره في عام 2018 .



ويتميز هاتف iPhone 13Pro الأحدث من آبل بمواصفات تصدر لأول مرة في هواتف آيفون منها معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، والبطارية ذات السعة الكبيرة، والأداء الأسرع من المعالج الجديد، والكثير من المواصفات الأخرى، وفيما يلى مقارنة بين هاتفى iPhone XR و iPhone 13Pro وذلك بحسب موقع PhoneArena:

مواصفات هاتف iPhone 13 Pro

يأتي iPhone 13 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أى حواف، بسرعة تحديث 120 هيرتز في الثانية، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 لمقاومة الماء والأتربة، و نوتش أقل من السابقة.

زودت "آبل" iPhone 13 Pro الجديد بمعالج قوى Apple A15 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 50% من المعالج السابق Apple A13 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.

ولمحبي التصوير سيجدون 3 كاميرات خلفية محسنة تماماً بتصميم جديد نسبياً، بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

ويعمل iPhone 13 Pro بنظام تشغيل ios 15 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكي واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم آبل apple pencil.

مواصفات هاتف iPhone XR

جاء Apple iPhone Xr بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LED بدقة 1125 × 2436، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بدون خاصية "3D Touch" بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP67.



زودت "آبل" هاتفها الجديد بمعالج قوى Apple A12 Bionic بمعالج سداسى النواة، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64، و256 و 512 جيجابايت.

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميجابكسل بفتحةعدسة واسعة f/1.8 ع، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 2160.

كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل ios 12 الجديد، ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و يو إس بى إصدار 3.0 reversible connector، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.