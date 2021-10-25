أكلات اليمن .. طريقة عمل شوربة الدجاج

تنتشر فى اليمن أكلات عديدة تشبه الطعام المصري ومن بينها شوربة الدجاج ولكن يتم إعدادها بمذاق مختلف ومميز عن شوربة الدجاج المصرية.

نقدم لكم طريقة عمل شوربة الدجاج اليمنية بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة الدجاج اليمنية

دجاجة مقطعة 8 أجزاء

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

1 ملعقة كبيرة كزبرة

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ربع ملعقة صغيرة فلفل مطحون

ملعقة قرنفل

1 ملعقة كبيرة ملح

1 حبة بطاطس مقطعة إلى شرائح

جزر مقطعة إلى نصفين

طماطم

بصلة متوسطة مقطعة إلى نصفين

4 فص ثوم مقشر

ربع كوب كزبرة طازجة مفرومة

ليمون

زيت



طريقة عمل شوربة الدجاج اليمنية

* تشوح قطع الدجاج في الزيت ثم تتبل بالملح والفلفل الأسود

*ضعي ورق اللورا والحبهان في الماء المغلي مع الكزبرة الناشفة ثم يضاف الجزر والبطاطس بعد أن تشوح مع الثوم ويضاف البصل وكل الخليط إلى مرق السلق

* يضاف الملح اللازم والكزبرة المفرومة وبضع قطرات من عصير الليمون، وتقدم مع الأرز أو الخبز