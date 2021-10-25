نجاح في مواجهة الإرهاب..ياسر رزق عن إلغاء مد الطوارئ: قرار تاريخي..فيديو

أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق، أن قرار الرئيس السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ تاريخي ويعبر عن المستقبل، ونص القرار اختار عبارات تعكس الوضع الأمني المستقر، موضحا ان الرئيس نسب الفضل في قرار إلغاء حالة الطوارئ للشعب تقديرا للمصريين.

وأضاف الكاتب الصحفي ياسر رزق، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن الرئيس السيسي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان خلال الشهر الماضي واليوم ألغى حالة الطوارئ بسبب استقرار مصر، مشيرا إلى ان مصر تعيش حالة طوارئ منذ الحرب العالمية الأولى وألغيت فترات قليلة، متابعا أن نظام الإخوان أعلن الطوارئ في مدن القناة عام 2013 .

وأكد أن بقاء الدولة المصرية كان مهددًا خلال 2013، وخطر الإرهاب بدأ بالتزامن مع فترة نظام الإخوان، ونجحت الدولة المصرية في مواجهته والقضاء عليه، مؤكدًا ان القوات المسلحة كانت عمود الخيمة في فترات ضعف الدولة المصرية، ويمكننا الآن أن نقول إن الدولة المصرية استعادة عافيتها.