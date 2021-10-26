بعد إلغاء حالة الطوارئ.. خبراء: القرار يدعم الاستثمار الأجنبي.. وتمكين الفئات الأولى بالرعاية بتكليفات رئاسية

محمود: إلغاء مد قانون الطواري إشارة جذب للاستثمارات الأجنبية والسياحة

أنيس: قرار إلغاء حالة الطوارئ يؤثر على مناخ الاستثمار

معطي: إلغاء حالة الطوارئ رسالة من السيسي لجذب الاستثمار الأجنبي



أشاد خبراء الاقتصاد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بإلغاء حالة الطوارئ عن البلاد بعد استمرارها لعشرات السنوات؛ مؤكدين ان هذه الخطوات تدعم بقوة بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم الفئات الأولي بالرعاية..



قال محمد محمود الباحث الاقتصادي إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد قانون الطوارئ هو نهاية مرحلة حرجة بلا رجعة وبداية مرحلة جديدة موضحا أن قانون الطوارئ هو حالة استثنائية وإلغاءه يعني تثبيت الاستقرار ، وخصوصا بعد مرحلة عصيبة دفعت الدولة ثمن باهظ فيها خلال محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار ولذلك يمكن القول أن القرار بلا شك له عده ابعاد مؤثرة على المستوى السياسي والاقتصادي .



وأضاف في تصريحات خاصة أن القرار سيعطي مزيد من الانطباع الايجابي بخصوص الاستقرار الأمني في مصر وبالتالي يعد ذلك مؤشر طيب للغاية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن إلغاء قانون الطوارئ قد يكون عامل جذب مؤثر في جذب مزيد من السياحة الي مصر وبالتالي تأثير مباشر في مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري، حيث سيساعد القرار بلا شك في تحسين اي نظرة سلبية للسياحة في مصر.



وتابع أن البورصة في اى دولة بالعالم شديدة الحساسية والتأثر بالقوانين المفروضة وبالتالي قد يساعد قرار إلغاء قانون الطوارئ على تحسين أداء مؤشرات البورصة المصرية.



واستطرد أن إلغاء قانون الطوارئ له تأثير هائل بشكل أو بأخر على الاقتصاد المصري، وخصوصا في ظل الطموحات المصرية في المرحلة الحالية.

و قال محمد أنيس، الخبير والمحلل المالي والاقتصادي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر اليوم بإلغاء حالة الطوارئ في مصر، يؤكد أن الدولة المصرية تغرد منفردة بالرغم من حالة الإضطراب السياسي والأمني والاقتصادي الذي تعاني منه منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف لـ صدي البلد أن قرار الرئيس إيجابيا، خصوصا وأن حالة الطوارئ التي تم فرضها منذ عشرات السنوات قد انتهت، مؤكدا أن تأثر القرار علي مناخ الاستثمار بصورتيه المحلية والأجنبية سيكون جيدا، فالاستثمار يبحث دوما علي حالة الاستقرار الأمني والسياسي والذي شهدته مصر منذ فترات وبالتوازي مع اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 لتصحيح المسار.



وأشار إلي أن القرار يعكس البنية القانونية في تشريعات الاقتصاد والاستثمار علي الأراضي المصرية والتي أصبحت ثابتة حالية ولا تمثل أي قلق لدي المستثمرين الأجانب بالتوازي مع جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتي تستلزم ضخ استثمارات أجنبية ومحلية في شرايين الاقتصاد القومي بعد فترات اكتناز السيولة في أصول آمنة بسبب الجائحة العالمية.



أوضح أن إعادة ضخ تلك الاستثمارات والأصول في الدولة بصورة استثمار مباشر، هو يعد إيجابيا ويعزز فرص التصنيع والانتاج المحلي باعتباره المحرك الرئيسي لدوران عجلة الاقتصاد القومي.



وأشار إلي أن انعكاسات القرار علي الاقتصاد سيتم ترجمتها في صورة فرص عمل نتيجة ضخ الاستثمارات المتوقعة، وهو ما يعني تحسين لمستوي معيشة الطبقات المهمشة والأولي بالرعاية ونجاح المبادرات الرئاسية لتمكين تلك الفئات وخصوصا مبادرة حياة كريمة.



وأشاد أحمد معطي، خبير أسواق المال والمدير الإقليمي لإحدى الشركات العالمية؛ بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد منذ سنوات سابقة.



وقال " معطي" في تصريحات لـ صدي البلد، إن قرار الرئيس يؤكد أن الدولة المصرية عازمة علي الاستمرار في دعم الاقتصاد القومي بتكليف من القيادة السياسية، معتبرا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعي لتوصيل رسالة للعالم أجمع بأن الدولة المصرية ترحب بالاستثمار الأجنبي وفتح آفاق للتنمية في كل ربوع مصر.

وأضاف "معطي" أن قرار الرئيس شمل رفع حالة الطوارئ من منطقة سيناء وهو ما يعني إعطاء الضوء الأخضر للحكومة والقطاع الخاص باستكمال التنمية داخل الأراضي المصرية وخصوصا سيناء بالتوازي مع إجراءات الدولة المصرية لتحسين البنية التحتية بمدن سيناء والصعيد.



أوضح "معطي" أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ يعني تكليف الحكومة بصورة اكبر لإفساح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لضخ المزيد من الاستثمارات وهو ما يعني رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتمكين الشباب والفئات المهمشة بعد نجاح المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعلن اليوم إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، قائلا:" "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".



وتابع الرئيس: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وأضاف: "وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار".

واختتم الرئيس: "ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".



