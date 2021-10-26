عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غادة عجمي: إعطاء أبناء إفريقيا الأولوية في المنح الدراسية يدعم اتجاه الدولة نحو القارة

صدى البلد

أثنت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بحرص مؤسسة الأزهر الشريف على إعطاء الأولوية لأبناء القارة من المنح الدراسية، موضحة أن هذا يأتي في إطار توجه الدولة المصرية في بناء علاقات جيدة مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات.

 

وأضافت عجمي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن مصر تمتلك استراتيجية لإعادة دورها فى أفريقيا من جديد، حيث أن القيادة السياسية أصبحت على دراية كاملة بأهمية العودة لأفريقيا.

 

وأشارت النائبة غادة عجمي إلى ان الازهر الشريف مؤسسة عريقة لها ثقل كبير على مستوى العالم، حيث سيكون هناك استفادة كبيرة من قبل الطلاب من خلال هذه المنح والتي سوف تتيح لهم التعرف على الدين السمح الذي يهدف إلى نبذ التعصب والتطرف.

 

وتابعت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنه كان يوجد تجاهل تام لإفريقيا، موضحًة أن هذا اختفى تماما منذ مجيء الرئيس السيسي.

 

ولففت عجمي إلى أن الدولة المصرية منذ 30 يونيو اتخذت رؤية جديدة لمصالحها من خلال موقعها الجغرافي والدولي، كما اتسمت سياستها الخارجية بالانفتاح على دول العالم والتوازن واستقلال بهدف تحقيق تنمية شاملة.

البرلمان الأزهر الرئيس السيسي مجلس النواب الدولة المصرية القيادة السياسية النائبة غادة عجمي

ترشيحاتنا

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول السودان

عصام الحضري: أنا الأكثر مشاركة في أفريقيا وليس شريف إكرامي

عصام عبد الفتاح يكشف جنسية حكام لقاء الأهلي والزمالك

مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تصدر بيان المؤتمر الأول بالرياض

حارس مرمي البنك الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

رابطة الأندية: حفل كبير لأفضل لاعب ودرع جديد للدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

دينا الشربيني ترد على "رسالة" عمرو دياب: فلتت مني

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

محاربة للغلاء.. طرح رغيف "فينو" بـ 40 قرشا

"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

بعد إلغاء قانون الطوارىء.. خبير قانوني يكشف مصير القضايا في محاكم أمن الدولة

مرتضي منصور يعلق على قرار السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ.. ماذا قال؟

بعد قرار الرئيس التاريخي|كيف نجحت القوات المسلحة في تطهير سيناء من الإرهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا| العيش الشمسي.. قصة خبز فرعونى احتكره الصعايدة والأفضل فى المذاق والصحة

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

فيديو

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ