غادة عجمي: إعطاء أبناء إفريقيا الأولوية في المنح الدراسية يدعم اتجاه الدولة نحو القارة

أثنت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بحرص مؤسسة الأزهر الشريف على إعطاء الأولوية لأبناء القارة من المنح الدراسية، موضحة أن هذا يأتي في إطار توجه الدولة المصرية في بناء علاقات جيدة مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات.

وأضافت عجمي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن مصر تمتلك استراتيجية لإعادة دورها فى أفريقيا من جديد، حيث أن القيادة السياسية أصبحت على دراية كاملة بأهمية العودة لأفريقيا.

وأشارت النائبة غادة عجمي إلى ان الازهر الشريف مؤسسة عريقة لها ثقل كبير على مستوى العالم، حيث سيكون هناك استفادة كبيرة من قبل الطلاب من خلال هذه المنح والتي سوف تتيح لهم التعرف على الدين السمح الذي يهدف إلى نبذ التعصب والتطرف.

وتابعت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنه كان يوجد تجاهل تام لإفريقيا، موضحًة أن هذا اختفى تماما منذ مجيء الرئيس السيسي.

ولففت عجمي إلى أن الدولة المصرية منذ 30 يونيو اتخذت رؤية جديدة لمصالحها من خلال موقعها الجغرافي والدولي، كما اتسمت سياستها الخارجية بالانفتاح على دول العالم والتوازن واستقلال بهدف تحقيق تنمية شاملة.