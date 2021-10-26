أبرز تصريحات المسئولين بعد إلغاء قانون الطوارئ

لقي قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإلغاء قانون الطوارئ للمرة الأولى منذ سنوات ردود فعل إيجابية علي مستوي الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية .

ويعود سبب ردود الفعل الإيجابية الي تحسن الأوضاع الداخلية وانتشار الامن والأمان في مصر بعد عدة إجراءات اتخذتها الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي والتي كان أهمها الملف الأمني والاقتصادي .

ونعرض لكم ابرز تصريحات المسؤولين عن إلغاء قانون الطوارئ :

كرم جابر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد أن مصر دولة ذات ثقل، مضيفا أن قانون الطوارئ كان هدفه مواجهة الإرهاب.

أضاف كرم جبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن جريمة التعذيب لن تسقط بالتقادم وهذه ضمانة قوية في القانون.

وتابع كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن القوات المسلحة المصرية تحرص على الحفاظ على أمن مصر والتنمية، مشيرا إلى أن قرار السيسي رسالة للعالم بأن مصر تعيش حالة من الاستقرار والأمن وقرار السيسي شجاع وجرئ.

وأكمل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام : احتفالية خريجي الكليات العسكرية اليوم يؤكد أنه تم تدريب أبنائنا باستخدام أحدث الأساليب العلمية.

ةأردف الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام : مصر أصبح لديها مدن جديدة ذكية على أعلى مستوى، والمواطن المصري جدير أن يحصل على أعلى منتجات بجودة عالية، لافتا إلى أن كلمة السر في نجاح الدولة هي حسن إدارة الموارد.

حقوق الإنسان بالبرلمان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد نتيجة عمل كبير للدولة، مضيفا أن الرئيس السيسي واثق من نفسه وعمله وانجازاته.

وأضاف “رضوان”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين : من المتوقع صدور قرارات جديدة تحقق حراكا مجتمعيا شاملا، قرار السيسي رسالة للعالم أننا دولة قوية ومستقرة.



وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان : القرار يعد تتويجا لسلسلة نجاحات الدولة خلال السنوات الأخيرة.

أحمد موسى يقرأ الفاتحة تعليقا على إلغاء حالة الطوارئ



عبر الإعلامي أحمد موسى، عن فرحته بإلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، قائلا :"الله أكبر، الله أكبر".



وتابع مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، : قرار الرئيس في غاية الأهمية ، الرئيس السيسي أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.



ووصف موسى قرار الرئيس السيسي، بأنه رسالة بالأمن في مصر وأن الدولة مستقر، متابعا أن هذا نصر كبير ورسالة من الرئيس السيسي عن انتصار للشعب المصري ورجال القوات المسلحة والشرطة.



وأضاف: لأول مرة منذ سنوات السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ، موكدا أن هذا القرار من أهم القرارات .



وأكمل: أتوجه بالتحية للرئيس السيسي على قرار إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

عضو مجلس النواب

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن البرلمان كان رافض لمبدء تمديد حالة الطوارئ، مؤكدة “أنا في سعادة بالغة بعد قرار الرئيس السيسي بألغاء حالة الطوارئ”.

وأضافت أميرة صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية"، انه لولا الوعي وتحمل الشعب لفترات عصيبة والضغوطات الاقتصادية الكبيرة لما كنا سنصل لهذه النقطة.

وتابعت أميرة صابر، أن “قرار الرئيس مؤثر وسيترتب عليه حاجات كتثر جدا وهو دليل على استقرار الدولة، وسيساعد على جذب استثمارات وفرص عمل”.



وأشارت عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن قرار الرئيس بأرجاع الفضل للشعب هي رسالة هامة ومؤثرة، مؤكدا أن الشعب المصري نجح في تحمل وعبور الصعاب.



السادات: إلغاء مد حالة الطوارئ دليل على استعادة مصر عافيتها



قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن هناك ترحابا كبيرا بإلغاء مد حالة الطوارئ، مؤكدا أن الخارج أيضا سوف يشيد بهذا القرار.

وأضاف محمد أنور السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” عبر فضائية “تن”، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ ليس مفاجأة بل توجه عام للدولة، ودليل واضح على استعادة مصر عافيتها.

وتابع محمد أنور السادات، أن أن الجميع يرحب بقرار الرئيس السيسي من جميع الاتجاهات.



وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى انه لدينا من القوانين والإجراءات التي يمكن أن تتخذ للحفاظ على أمان واستقرار البلاد.