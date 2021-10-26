دار الإفتاء: زرع كلية خنزير بجسم إنسان جائزة لهذا السبب.. فيديو

قال الدكتور أحمد رجب أبو العزم، مدير مواقع التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء المصرية تحاول دائما مواكبة العصر ومشاركة المجتمع المدني مشكلاته وهمومه.



وأضاف "أبو العزم"، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "قضية زراعة الكلى الخاصة بالخنزير في جسم الإنسان كان متداول بكثرة عبر السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية"، معقبا: "كان على دار الإفتاء أن تقول رأيها في تلك القضية".



وأشار: "حملة اعرف الصح، الحملة الإلكترونية التي أطلقتها دار الإفتاء تستهدف تصحيح الفكر المتطرف، وبث الفتاوى الصحيحة المؤصلة".



وتابع: "حفظ النفس مقدم على أي شيء، لذلك رب العزة أباح لنا أكل الميتة في وقت الاضطرار لذلك"، موضحا: "قياسا على أكل الميتة إذا كانت زراعة كلي الخنزير ستنقذ حياة الفرد من الهلاك فإنها جائزة في هذه الحالة".



وأوضح أن مراحل حملة "اعرف الصح" تبدأ بالمرحلة الأولى وهي نشر فتاوى مبسطة ثم التحول إلى الفتاوى المشروحة ، ثم التحول إلى نشر الفتاوى المصورة لمن يرغب في المشاهدة بدلا من الكتابة ، ثم في النهاية إصدار الفتاوى بطريقة الموشن جرافيك.