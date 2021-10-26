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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد تنبيهات عدة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم الثلاثاء، في مناطق الشرقية ومكة المكرمة وتبوك والمدينة المنورة وعسير والباحة.

 

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غيوم وتدني في الرؤية.. تحذير مهم من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

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طقس السعودية اليوم.. الأرصاد تصدر تحذيرا لبعض مناطق المملكة

وتوقع المركز تعرض المنطقة الشرقية لضباب كثيف مع تدن في مدى الرؤية الأفقية. وكذلك تشهد الباحة ضبابا مع تدن في مدى الرؤية الأفقية.

 

وأشار المركز إلى تعرض مكة المكرمة لضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية. وكذلك منطقة عسير، والمدينة المنورة، ومنطقة تبوك.

 

ولذلك حذر المركز المواطنين في هذه المناطق السعودية بالحذر وخاصة مع ساعات الصباح الأولى من حالة الضباب.

الارصاد السعودية المدينة المنورة مكة المكرمة حالة الطقس الضباب منطقة الشرقية

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