الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد تنبيهات عدة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم الثلاثاء، في مناطق الشرقية ومكة المكرمة وتبوك والمدينة المنورة وعسير والباحة.

وتوقع المركز تعرض المنطقة الشرقية لضباب كثيف مع تدن في مدى الرؤية الأفقية. وكذلك تشهد الباحة ضبابا مع تدن في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز إلى تعرض مكة المكرمة لضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية. وكذلك منطقة عسير، والمدينة المنورة، ومنطقة تبوك.

ولذلك حذر المركز المواطنين في هذه المناطق السعودية بالحذر وخاصة مع ساعات الصباح الأولى من حالة الضباب.