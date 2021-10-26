احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي من نافذة على العالم إلى نوافذ مفتوحة على خصوصيات الأشخاص في جميع أنحائه، فالصور الشخصية التي تعد بمثابة مشاركة اجتماعية أصبحت سلعة تجارية مستباحة لكائن من كان.

فجرت المؤثرة «رياني ميجير» Rianne Meijer مفاجأة صادمة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، حيث ادعت أن برنامج تلفزيوني صيني سرق صورتها مع خطيبها وقاموا بتركيب امرأة أخرى إلى جانبه بدلًا منها.

تفاجأت مؤثرة إنستجرام بصورتها مع خطيبها تعرض خلال حلقة في برنامج تلفزيوني صيني، لكنهم اقتصوا وجهها من الصورة واستبدلوها بامرأة أخرى تحتضن خطيبها.

في مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات على Instagram وTikTok، شاركت المؤثرة الهولندية Rianne - التي تمتلك 1.5 مليون متابع مقطعًا من برنامج تلفزيوني يسمى Summer Again، والذي ظهر على منصة البث الصينية iQiri هذا الصيف.

في بداية الفيديو غرضت Rianne صورة لها مع صديقها شاركتها على Instagram في يوم عيد الحب قبل عامين، قبل أن تكشف عن استخدام نفس الصورة في البرنامج الصيني.



وعلى الرغم من أن حبيبها كان لا يزال في الصورة إلا أنه قد نم تعديل وجهها واستبداله بوجه امرأة أخرى.

وقد حصد مقطع الفيديو الذي نشرته رياني 3.7 مليون مشاهدة على TikTok.