تأهل أندية النصر والوصل وعجمان وكلباء للدور الثاني بكأس رابطة المحترفين لكرة القدم بالإمارات

أسفرت المباريات التي أقيمت ضمن بطولة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم بدولة الإمارات عن تأهل أندية النصر وعجمان واتحاد كلباء والوصل إلى الدور الثاني، وذلك بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن نادي عجمان تعادل مع الشارقة بثلاثة أهداف لكل منهما على ملعب الشارقة، ليتأهل الأول مستفيدا من قاعدة الهدف الإضافي في ملعب الفريق المنافس، حيث كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما على ملعب عجمان.



كما ضمن النصر التأهل بعد تعادله مع الظفرة في مباراة الإياب دون أهداف، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف.



وضمن الوصل كذلك التأهل بعد فوزه على بني ياس بهدفين نظيفين، حيث كانت نتيجة الذهاب في صالحه 2 / 1، بينما تأهل فريق اتحاد كلباء رغم خسارته من العروبة، مستفيدا من فوزه في الذهاب بأربعة أهداف نظيفة.