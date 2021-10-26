مجلس الوزراء: الشركات الفرنسية تسعى للحصول على عقد إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق

أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الشركات الفرنسية تريد الحصول على عقد إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق.

وأوضح نادر سعدـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج " على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي مساء اليوم الإثنين، من العاصمة الفرنسية باريس، أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد لقاءات ثنائية مع الشركات الفرنسية، والمسئولين، وجلس مع أكبر 15 شركة فرنسية، كما تلقي إشادة وتقديرا من الشركات الفرنسية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى نفذته به مصر.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك تقديرا كبيرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتعهدات من الشركات الفرنسية؛ للتوسع في مشروعاتها بمصر، لافتا إلى أن الشركات الفرنسية أشادت بما حققته مصر في قطاع الكهرباء.

ولفت إلى أن شركة أورنج تعد أقدم شركة فرنسية عاملة بمصر، مشيرا إلى أنها تعهدت بزيادة استثماراتها في مصر بـ300 مليون دولار.