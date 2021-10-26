لجنة التجارة الداخلية بالمستوردين: إلغاء مد حالة الطوارئ له مردود إيجابي على الاقتصاد

قال متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري حيث أنها خطوة لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والتي تعتمد بشكل أساسي على الإستقرار الأمني والسياسي للدولة، ورسالة تطمين للمستثمر الأجنبي.

وأضاف "رئيس لجنة التجارة الداخلية" في بيان صحفي اليوم، أن القرار بمثابة رسالة طمأنينة يرسلها الرئيس لكل رؤوس الأموال ليؤكد أن مصر في حالة إستقرار، وذلك إنعاكسا لتصدي الدولة للإرهاب على مدار السنوات الماضية.

وأصدر الرئيس السيسي، مساء الاثنين، قرارًا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

واشار "بشاي"، إلى أن القرار سيساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار الأجنبى على توطين استثماره داخل مصر.

وأكد "رئيس اللجنة"، أن القرار سيساهم أيضا في توفير العديد من فرص العمل من خلال ضخ استثمارات جديدة محلية وأجنبية، لافتًا إلى أن الأسواق ستتأثر إيجابيا بذلك القرار .

