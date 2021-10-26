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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهاشمي: تونس ستتلقى أكثر من 4 ملايين جرعة لقاح كورونا أواخر 2021

صدى البلد

أفاد رئيس الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، بتونس الهاشمي الوزير، أن تونس ستتلقى نهاية 2021 ، 4 ملايين و336 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، أغلبها من نوع لقاح "فايزر-بيونتيك" بالإضافة إلى كمية أخرى من الجرعات خلال السنة المقبلة.

 

وأكّد الوزير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التلاقيح المضادة لسارس-كوف-2 متوفرة وعلى المواطنين الإقبال بكثافة على عملية التطعيم، لافتا إلى أن تونس استقبلت إلى حدود اليوم 13 مليونا و520 ألفا و972 جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

 

وتتوفر حاليا بالصيدلية المركزية التونسية 3 ملايين جرعة من التطعيمات المضادة لكورونا بالإضافة إلى قرابة 200 ألف جرعة في مراكز التلقيح بمختلف ولايات الجمهورية و290 ألف جرعة لم يتم بعد استغلالها أو توزيعها إلى حين حصولها على التراخيص.

 

وأفاد الهاشمي الوزير ، أن نسق التلقيح ضد كورونا لا يزال ضعيفا نسبيا بالبلاد التونسية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تستدعي يوميا 100 ألف شخص، يستجيب منهم فقط ما بين 30 و50 ألف مواطن لدعوة التلقيح.

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الحملة الوطنية للتلقيح الهاشمي الوزير تونس كوفيد-19 كورونا

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