شاهد.. هدي المفتي تشارك متابعيها كواليس فيلم بيمبو

نشرت هدي المفتي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت هدي المفتي من كواليس فيلم “بيمبو” مما آثار إعجاب متابعيها.

أحدث أعمال هدي المفتي



ويستعد المخرج عمرو سلامة، لطرح عمل فني جديد، عبر منصة "شاهد"، حيث سبق أن كشف عن اسمه، وهو "بيمبو"، ولكن لم يحدد بعد، ما إذا كان مسلسلًا أم فيلمًا، وذلك عندما ظهر في صورة، نشرها عبر حسابه على “إنستجرام” رفقة أبطاله من الفنانين “هدى المفتي، أحمد مالك، ويجز” وعلق عليها: "بنطبخ حاجة جديدة".

وأثارت هدى المفتي، في وقت سابق الجدل بتصرف غريب وغير متوقع حيث قامت الفنانة هدي المفتي بإلغاء متابعة الفنانة دينا الشربيني على موقع تبادل الصور انستجرام .

على الرغم من حالة الجدل التي أثيرت حول الفنانة هدى المفتي، وتصدرها مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد مشاركتها في كليب أغنية الدنيا بترقص كموديل بجوار النجم عمرو دياب، تبين أمر مفاجئ وهو عدم متابعتها لحساب الهضبة على تطبيق انستجرام.

وبالبحث في قائمة المتابعين بحساب هدى المفتي الرسمي بتطبيق انستجرام، تبين عدم وجود عمرو دياب ضمن قائمة الحسابات التي تتابعها، والبالغ عددها 1581 حسابًا.