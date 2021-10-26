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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إضاءة ديوان محافظة قنا باللون الوردى تزامنا مع اليوم العالمي لسرطان الثدى

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة قنا

أضاءت محافظة قنا، مبنى الديوان العام للمحافظة، باللون الوردي وذلك فى إطار دعم مريضات سرطان الثدى وتوعية السيدات بأهمية الكشف المبكر عنه.


قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن شهر أكتوبر هو شهر التوعية عالمياً بسرطان الثدي و لذلك حرصت المحافظة فى المشاركة بالتوعية للوقاية من سرطان الثدي بإضاءة الديوان العام باللون الوردى الذى يمثل اللون الرسمى لحملات التوعية بهذا النوع من السرطان . 

 

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يذكر أن أول من أطلق اللون الوردي على مرض سرطان الثدي هي “مؤسسة سوزان كومان” الأمريكية عام ١٩٩١ كرمز للتوعية بمرض سرطان الثدى عالمياً .

 

وفى عام ١٩٩٢ اتخذ العالم شهر أكتوبر من كل عام كشهر للتوعية بالمرض ، حيث يتم تنظيم الفعاليات كمساندة و تأييد لرفع الوعي حول مرض سرطان الثدي وسبل الوقاية منه .

 

وتعتزم محافظة قنا، تنظيم عدد من الفعاليات حول سرطان الثدي ، لتوعية المواطنين وخاصة السيدات بكيفية التعامل والوقاية من مرض السرطان.

 

ديوان عام محافظة قنا

IMG-20211026-WA0013
IMG-20211026-WA0013
قنا محافظة قنا السرطان الكشف المبكر اللون الوردي سرطان الثدي

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