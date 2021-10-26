الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون الموارد المائية والري

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.

ويأتى القانون- الذي وافق عليه مجلس النواب- فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.



ويمثل القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات).