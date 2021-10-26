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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لـ تشكيل عصابي يتاجر بالمواد المخدرة في القليوبية

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثامنة فى القليوبية برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوى بالسجن المؤبد لعاطلين في القضية رقم 3387 لسنة 2019 كلى جنوب بنها وذلك لقيامهما بالإتجار في الهيروين وحيازة الأسلحة النارية بنطاق قسم شرطة الخصوص.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أنه جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين بغرض الإتجار بها، إلي جانب حيازتهما سلاح نارى بندقية آلية بدون ترخيص، بالإضافة إلى عدد من الطلقات من ذات العيار.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا وتخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة الهيروين كما حازوا أسلحة نارية بندقية ألية وعدد من الطلقات من ذات العيار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسهما.


أسفرت الحملة عن ضبط نور م 28 سنة  عاطل وإبراهيم ع 26 سنة عاطل، بحوزتهما كمية من الهيروين المخدر تخطت الكيلو جرام وسلاح نارى بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار و2 هاتف محمول ومبلغ مالى.


بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، إلى أن إحالتهما للمحاكمة والتى أصدرت حكمها السابق.

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