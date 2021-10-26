جيهان العسال تكشف تفاصيل مؤتمر الأمراض الصدرية

قالت الدكتورة جيهان العسال ، أستاذ الأمراض الصدرية ، ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن مؤتمر الأمراض الصدرية هذا العام يشهد عددا من الملفات المهمة وأبرزها التدريب والمحاضرات العلمية ، وسيكون علي مدار 3 أيام.

وأضافت العسال، خلال مؤتمر صحفي ، أن المؤتمر سيتم بث فعاليته مباشرة ، وسيكون بمشاركة 9 متحدثين من أبرز علماء الطب في العالم ، لافتة إن المؤتمر سيشمل كل المهتمين بالأمراض الصدرية.



ويعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية، لمناقشة التحورات الجديدة لفيروس كورونا ومناقشة أحدث العلاجات المدرجة في بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، وفقا لمستجدات وتحورات الفيروس وذلك بالتزامن مع حملات التوعية بأهمية التطعيمات وتوافرها وتنوعها، والإعلان عن أدوية وعلاجات مستحدثة مع طرح العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية إضافة إلى البرتوكولات المستحدثه لعلاج أمراض الصدر والحساسية والسدة الرئوية.

يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور أيمن فرغلى استشارى الأمراض الصدرية وعضو الجمعيه المصرية لأمراض الصدر والتدرن، والدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، ولفيف من كبار أطباء الصدر فى مصر.