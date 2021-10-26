مستشار الرئيس: 85% من إصابات كورونا بسيطة وتعالج خارج المستشفيات

قال الدكتور عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، إن مصر في الموجة الرابعة من كورونا ، وهناك زيادة في عدد الإصابات والوفيات وكذلك الحالات التي تدخل المستشفى وتحتاج إلى رعاية مركزة

وتابع قائلاً : حالات الوفاة لا تشكل خطورة لأنها عملية تراكمية لـ 15 يوما سابقة لافتاً إلي ان الزيادة الحالية غير مضاعفة وغير عنيفة ويتم التعامل معه بشكل جيد .

وأضاف تاج الدين ، خلال مؤتمر صحفي ، إن الحالات التي تم رصدها يتم التعامل معها بمنتهي الحرفية من الأطقم الطبية التي اكتسبت خبرة في كيفية التعامل مع تلك الحالات بشكل حرفي وهناك 85% من الحالات بسيطة إلي متوسطة وتعالج خارج اطار المستشفيات .

وتابع قائلاً : لن نستطيع أن نقول اننا في ذروة الموجة الرابعة إلا عندما تثبت الإصابات بشكل يومي .

ويعقد المؤتمر تحت رعاية السيد رئيس الجمهوريه لمناقشة التحورات الجديدة لفيروس كورونا ومناقشة أحدث العلاجات المدرجة في بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا،وفقا لمستجدات وتحورات الفيروس وذلك بالتزامن مع حملات التوعية بأهمية التطعيمات وتوافرها وتنوعها، والإعلان عن أدوية وعلاجات مستحدثة مع طرح العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية إضافة إلى البرتوكولات المستحدثه لعلاج أمراض الصدر والحساسية والسدة الرئوية.

يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائيةو الاستاذالدكتور أيمن فرغلى استشارى الأمراض الصدرية وعضو الجمعيه المصريه لأمراض الصدر والتدرن



- الأستاذة الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، ولفيف من كبار أطباء الصدر فى مصر