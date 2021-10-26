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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب صادم لـ محمد صلاح.. قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

وصلت مفاوضات إدارة نادي ليفربول مع محمد صلاح لاعب الفريق، لتجديد عقده، إلى طريق مسدود، بسبب عدم موافقة إدارة الريدز على الراتب الذي طلبه “مو” للاستمرار داخل قلعة الأنفيلد.

 

وذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية “مؤخرا”، أن مفاوضات إدارة نادي ليفربول مع محمد صلاح وممثليه، لتجديد عقد النجم المصري، وصلت إلى طريق مسدود.

 

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن رامي عباس وكيل محمد صلاح، طالب بحصول محمد صلاح على أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، للموافقة على التجديد للريدز، وهو ما ترفضه إدارة ليفربول لأنه يتعارض مع سقف الرواتب.

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وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول، في صيف 2023.

 

محمد صلاح هو أفضل لاعب على كوكب الأرض، بشهادة نجوم وأساطير الكرة العالمية، نظرا لما يحققه من أرقام قياسية، وتسجيل أهداف خرافية في شباك كبار الفرق الإنجليزية والأوروبية.

 

ورغم ذلك يرفض ليفربول، مكافأة محمد صلاح برفع راتبه، ليصبح ضمن الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي، رغم أنه الأفضل في البريميرليج، بفارق كبير عن مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

الغريب في الأمر، أن محمد صلاح، ليس ضمن قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي، رغم أنه يتفوق عليهم جميعا “فنيا”.

 

محمد صلاح يحتل المركز الـ 12، في قائمة الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي، حيث يحصل على 200 ألف جنيه إسترليني “أسبوعيا”.

 

قائمة الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي:

1- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) : 510 ألف جنيه إسترليني

2- كيفين دي بروين ( مانشستر سيتي) : 400 ألف جنيه إسترليني

3- ديفيد دي خيا ( مانشستر يونايتد) : 375 ألف جنيه إسترليني

4- سانشو ( مانشستر يونايتد) : 350 ألف جنيه إسترليني

5- رفاييل فاران ( مانشستر يونايتد) : 340 ألف جنيه إسترليني

6- روميلو لوكاكو ( تشيلسي) : 325 ألف جنيه إسترليني

7- جاك جريليش ( مانشستر سيتي) : 300 ألف جنيه إسترليني

7-  رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) : 300 ألف جنيه إسترليني

8- كانتي ( تشيلسي) : 290 ألف جنيه إسترليني

8 -  بول بوجبا ( مانشستر يونايتد) : 290 ألف جنيه إسترليني

9- تيمو فيرنر ( تشيلسي) : 272 ألف جنيه إسترليني

10 - بيير أوباميانج ( آرسنال) : 250 ألف جنيه إسترليني

10 - ستونز ( مانشستر سيتي): 250 ألف جنيه إسترليني

10-  كافاني ( مانشستر يونايتد) : 250 ألف جنيه إسترليني

10 - مارسيال ( مانشستر يونايتد): 250 ألف جنيه إسترليني

11- فيرجيل فان دايك ( ليفربول) : 220 ألف جنيه إسترليني

12- محمد صلاح ( ليفربول): 200 ألف جنيه إسترليني

12- توماس بارتي ( آرسنال) : 200 ألف جنيه إسترليني

12 تياجو ألكانتارا ( ليفربول) : 200 ألف جنيه إسترليني

12-  ماركوس راشفورد ( مانشستر يونايتد) : 200 ألف جنيه إسترليني

12- هاري كين ( توتنهام) : 200 ألف جنيه إسترليني

12- ندومبيلي ( توتنهام) : 200 ألف جنيه إسترليني

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