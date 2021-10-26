بعد إغلاق التصويت.. عائق وحيد يهدد تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية

لا شك أن التتويج بجائزة الكرة الذهبية، حلم يراود النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، والذي استطاع مؤخرا، أن يطيح بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان، والنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد، من عرش الأفضل في العالم.

اسم الفائز بالكرة الذهبية، تم حسمه رسميا، حيث أغلقت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، أمس "الاثنين"، باب التصويت، لكن سيتم الإعلان رسميا، عن اسم الفائز، في حفل بالعاصمة الفرنسية “باريس” يوم 29 نوفمبر المقبل.

قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية

يتنافس 30 لاعبا، على الفوز بجائزة الكرة الذهبية، وهم :" "ميسي – رونالدو – محمد صلاح - ليفاندوسكي – سواريز – نيمار – بنزيما - دي بروين – جورجينيو – دياز – برونوـ كين – هالاند – كانتي – فودين – رياض محرز – لوكاكو – مبابي – ازبيلكويتا - باريلا – بونوتشي – كيليني – دوناروما – كاير – لاوتارو – مودريتش – مورينو – ماونت – بيدري – – رحيم ستيرلينج ".

معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية

يتم تحديد الفائز بالكرة الذهبية، بناء على 4 معايير، وهي:

1- البطولات الجماعية والإنجازات الفردية لـ اللاعب على مدار العام

2 - الموهبة واللعب النظيف

3- مسيرة اللاعب وأرقامه خلال مشواره الكروي

4- تأثير اللاعب على السوشيال ميديا

نظام التصويت لاختيار الفائز بالكرة الذهبية

نحو 170 صحفيا بمجلة فرانس فوتبول، يحددون اسم الفائز بالكرة الذهبية، حيث يحق لكل صحفي، اختيار 5 لاعبين، يحصل الأول على 6 نقاط، والثاني على 4 نقاط، والثالث على نقطتين، والخامس على نقطة وحيدة.

سبب وحيد يهدد تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية

محمد صلاح هو أفضل لاعب على كوكب الأرض “حاليا” بشهادة نجوم وأساطير الكرة الذهبية، لكن محمد صلاح لم يحقق الإنجازات الجماعية والفردية التي تضمن له التتويج بالكرة الذهبية، حيث لم يتوج مع ليفربول أو منتخب مصر، بأي بطولة، كما أنه فقد لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي لصالح هاري كين، ولم يتوج بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، أو جائزة كبيرة تحسب له، رغم أنه كان السبب الرئيسي في تأهل ليفربول إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أما باقي المعايير، تتوفر في محمد صلاح بقوة، حيث يمتلك النجم المصري الموهبة التي جعلته يطيح بـ ميسي ورونالدو من على عرش الكرة الذهبية، بالإضافة إلى لعبه النظيف، وعدم حصوله على أي بطاقة حمراء هذا الموسم، بالإضافة إلى عدم تسببه في إصابة أي لاعب، حيث يبتعد النجم المصري على التدخلات العنيفة.

محمد صلاح يمتلك أرقاما مذهلة خلال مسيرته الكروية، حيث كان السبب الرئيسي في تأهل مصر إلى كأس العالم 2018، بعد غياب 28 عاما، وفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2017 - 2018، وجائزة هداف البريميرليج في نفس الموسم أيضا، كما أصبح هداف الأفارقة في مسابقة الدوري الإنجليزي على مر التاريخ في برصيد 107 هدف، ورابع أسرع لاعب يسجل 100 هدف مع فريق واحد في الدوري الإنجليزي، بعد آلان شيرار وهاري كين وسيرجيو أجويرو، بالإضافة إلى العديد من الأرقام القياسية التي حققها “ مو" في السنوات الماضية.

المعيار الرابع وهو تأثير اللاعب على مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، يتوافر أيضا بقوة في محمد صلاح، حيث يتملك “مو” متابعين بالملايين من مختلف أنحاء العالم، ويتأثرون بما ينشره النجم المصري، كونه نجما عالميا، وقدوة للجميع داخل وخارج الملعب.