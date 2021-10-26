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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

لتيسير الحركة المرورية.. رفع 755 حالة إشغال طريق في البحيرة

رفع الإشغالات لتيسير
رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات المرورية اليومية على  المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية  المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية  مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

إزالة 54 حالة تعد على الأراضى الزراعية في البحيرة

 

رفع 755 حالة إشغال طريق في البحيرة

 

في نفس السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع  ٧٥٥ حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك و فروشات وكراسي عبارة عن الآتي :-

- رفع ٢١٧ حالة إشغال طريق، وتحرير ٦٥ محضرا متنوعا ومصادرة 49 شيشة بدمنهور و ٢٢٠ حالة إشغال و٣٠٠ شيشة بكفر الدوار ورفع ٣١ حالة إشغال برشيد و ١٣٧ حالة بشبراخيت و ١٥٠ حالة إشغال وضبط ٢٨ شيشة بايتاي البارود وتحرير ١١ محضر عدم ارتداء كمامة وضبط ١١ شيشة بكوم حمادة.

البحيرة لتيسير الحركة المرورية رفع ٧٥٥ حالة إشغال محافظ البحيرة محافظة البحيرة

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