لتيسير الحركة المرورية.. رفع 755 حالة إشغال طريق في البحيرة

محافظة البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

رفع 755 حالة إشغال طريق في البحيرة

في نفس السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع ٧٥٥ حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك و فروشات وكراسي عبارة عن الآتي :-

- رفع ٢١٧ حالة إشغال طريق، وتحرير ٦٥ محضرا متنوعا ومصادرة 49 شيشة بدمنهور و ٢٢٠ حالة إشغال و٣٠٠ شيشة بكفر الدوار ورفع ٣١ حالة إشغال برشيد و ١٣٧ حالة بشبراخيت و ١٥٠ حالة إشغال وضبط ٢٨ شيشة بايتاي البارود وتحرير ١١ محضر عدم ارتداء كمامة وضبط ١١ شيشة بكوم حمادة.