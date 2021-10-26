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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البرهان: استجبنا لإرادة الشعب السودانى ووضعنا أيدينا بأيدي القوى الوطنية| فيديو

البرهان
البرهان

قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة قامت بمعالجة بعض الأزمات التى أهملتها الحكومة، كاشفا أن الإعلام والصحافة هي من توجه الفكر السياسي والفكر العام وهى من تشكل القرار، كما أنها ذو تأثير قوى على الوحدة الوطنية، معقبا "سنعمل جميعا معا من أجل السودان".
 

وأضاف البرهان خلال مؤتمر صحفى له، رفضنا سيطرة جهة أو أى حزب على السودان، أن القوات السودانية قدمت العديد من التنازلات من أجل تحقيق أحلام السودانيين، لافتا إلى أنه يجب على الجميع العمل سويا لبناء هذا الوطن.

وأشار البرهان، "تحاورنا مع مكونات الحرية والتغيير أكثر من مرة، ولكن لم يؤخذ بكلامنا، ولكن سيتم استكمال هياكل الأجهزة القضائية قريبا، و سنحرص على أن يتكون المجلس التشريعى من شباب الثورة"، مكملا "استجبنا لإرادة الشعب السودانى ووضعنا أيدينا بأيدي القوى الوطنية".

القوات السودانية رئيس المجلس الوحدة الوطنية المجلس التشريعي عبد الفتاح البرهان السودانية القوات المسلحة

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