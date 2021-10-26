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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

برعاية صندوق مكافحة الإدمان .. ورش حكي ملحمية للأطفال للتعريف بأضرار التدخين

صدى البلد

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق مهرجان  " أنت أقوى من المخدرات" بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة بمحافظة قنا   لرفع الوعى لدى الأطفال بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تضمنت عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الإبتكار والتفكير لدى الأطفال بأعمار تتراوح من " 6 الى 15 عاما" ،كذلك تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان 
 
‏‪ ووجهت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتكثيف البرامج التوعوية للأطفال عن أضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع فى براثن الإدمان . 
 
تضمنت أنشطة مهرجان " أنت أقوى من المخدرات"  بمشاركة 250 طفل تدريب الأطفال  على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد  عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان ،كذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة لرفع الوعى البيئي والصحي لدى الأطفال وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية ،وأيضا حكى قصة أنت البطل الذى أعده الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولي محمد صلاح، لتوعيتهم بأضرار التدخين والمخدرات‪.‬


‏‪ ‬من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة و الإدمان والتعاطي بأن فعاليات إطلاق مهرجان " أنت أقوى من المخدرات " يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها  الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من البرامج التوعوية  للوقاية  من الإدمان وسبق وتم إطلاق مهرجانات  فى المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " مثل الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير  وأيضا  فى العديد من القرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة "
 
كما تضمن المهرجان  تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها  لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة  من خلال السلم لا يستطيع ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين  والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة  ويحقق أهدافه ،كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح  بعكس من  يدخن‪ .

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