شوبير يعلن أول قرارت الخطيب عقب مغادرة المستشفي

زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشري ساره بشأن الحاله الصحية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:محمود الخطيب يوجه كلمة لأعضاء وجماهير النادي الأهلي بعد خروجه من المستشفي قريبا".
محمد الشناوي يبدا تدريبا الجري بالاهلي
بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب في إطار المرحلة الجديدة من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من الإصابة.
وخاض الشناوي فقرات تدريبية في «الجيم» تحت إشراف محمد وفائي إخصائي التأهيل بالفريق قبل أن يؤدي جانبا من تدريبات الجري حول الملعب للمرة الأولى بعد إصابته.
ويعاني الشناوي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا الأخيرة بتصفيات كأس العالم.
وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6ـ1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1/1.
ويغادر الأهلي القاهرة عصر اليوم للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لانطلاق مشوار الفريق في الدوري الممتاز غدا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الثامنة من مساء غد الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.