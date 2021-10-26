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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

سحر السينما في فيلم dune

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

احمد فرغلي رضوان
احمد فرغلي رضوان

 في فيلم dune  الصورة التي تشاهدها  مبهرة وجديدة في تلك النوعية من الأعمال، الفيلم ينتمي لأدب الخيال العلمي ومأخوذ عن رواية "الكثبان الرملية" لفرانك هربرت والتي صدرت منذ الستينيات وتدور الأحداث في المستقبل البعيد جدا! في كواكب أخرى بعيدا عن الأرض ولكن الأبطال من البشر أيضا.

 

نشاهد خلال الأحداث الصراع على السلطة في هذا الكوكب البعيد ، حيث نجح المخرج دينيس فيلنوف في سرد حكاية هذا الجزء بشكل ممتع ومشوق جدا وعشنا مع البطل رحلته من الخوف والقلق إلى الحروب ، الصورة مع الموسيقى الرائعة لهانز زايمر عوضت كثيرا من الحوار بين الأبطال! 

 

الفيلم يتخيل المستقبل البعيد بعد آلاف السنين وكأننا سننتقل للعيش هناك في كوكب آخر في المستقبل، المفاجآت كانت كبيرة فيما نشاهده على الشاشة، من مكان رغم انه صحراء وجبال فقط لكن التكنولوجيا المتقدمة موجودة بشكل مذهل مع منازل أشبه بالقصور القديمة.

 

من مميزات الفيلم تشاهد أشياء جديدة وغير معتادة أسلحة، طائرات ! تفاصيل كثيرة اهتم بها المخرج لدرجة انه استعان بمصمم رقصات فيلم black widow لتصميم حركات الممثلين فوق الرمال والتي ظهرت كأنها مثل البحار المتحركة في الفيلم. 

 

وهكذا ظلت الصورة تأخذنا في رحلة تخيل حول ما سيكون عليه الصراع في المستقبل البعيد، الحروب لن تنتهي ولن يعم السلام ولكن يبدو أن كوكب الأرض سيكون قد انتهى! الرواية والفيلم بهما لمحات من سكان الصحراء وتظهر بعض العبارات العربية تتردد في أحداث الفيلم وكذلك الملابس لأهل الصحراء! التي تقترب من الأزياء العربية الإسلامية. 

 

على مستوى التمثيل ضم الفيلم مجموعة من النجوم الموهوبين وبعضهم ظهر في مشاهد قليلة. يعتبر بداية لمرحلة فنية جديدة للنجم الصغير تيموثي شالاميت حيث بدا في مرحلة النضوج ويبتعد عن أدوار الفتى الصغير. اما البطلة ريبيكا فيرجسون والتي لعب دور الأم، كانت مميزة جدا منذ المشهد الأول تجذبك بأدائها .

 

وأعجبني التحول في المشاعر الذي جسدته طوال الأحداث من الأم القوية التي تربي ابنها بشكل معين إلى الأم الخائفة التي تظهر دموعها عندما يتعرض ابنها الشاب الصغير للخطر، أجادت بشكل كبير في تقديم الشخصية ولديها كاريزما رائعة. وأيضا أوسكار ايزاك قدم واحد من أفصل أدواره. اما زندايا فظهرت مع دور صغير ولم تلف النظر كثيرا ومثلها خافيير بارديم وجسون موموا.

 

 كان هناك حضورا كبيرا لعدد من النجوم المهمين، ربما تمهيد للعب دورا أكبر في الجزء القادم ، خاصة بارديم وزندايا حيث انتهى الجزء الأول في عالمهم "الصحراء"، فهم السكان الأصليين للكوكب الذين تم نهب ثرواتهم. 

 

الفيلم جزء أول من ثلاثة أجزاء سيتم إنتاجها ويقول المخرج دينيس فيلنوف أن فيلم ‎dune الجزء 2 سيكون فيه المزيد من الأكشن والقليل من الكلام! لقد وضعت أساس العالم في الجزء 1، الآن يمكنني الاستمتاع بالسينما فقط" ! بالتأكيد هو من المخرجين الذين يجيدون استخدام أدواتهم ونتمنى مزيد من الإبداع في الجزء 2. 

 

بالتأكيد سيكون له نصيب من ترشيحات الأوسكار خاصة في التصوير والموسيقى والمؤثرات والتمثيل والإخراج، من الأفلام المميزة جدا في 2021 وأحد أفضل أفلام مغامرات الخيال العلمي.

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