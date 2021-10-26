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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد قرار رابطة الأندية بتعديله.. ما هو شكل درع الدوري الجديد؟

درع الدوري المصري
درع الدوري المصري

استقرت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، على تغيير شكل درع الدوري المصري، في الموسم الجديد 2021 - 2022.

واطلعت رابطة الأندية، على أكثر من تصميم لشكل درع الدوري المصري الجديد، تمهيدا لاختيار التصميم النهائي.

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كما تدرس رابطة الأندية الاستعانة بـ درع لقب الدوري الممتاز الذي تصنيعه في 2019، لكن اتحاد الكرة تراجع عن تسليمه لـ الأهلي “ بطل الدوري” وقتها، واستعان بالدرع القديم.

ثروت سويلم: دراسة زيادة عدد الجماهير عقب كأس الأمم الأفريقية حال الالتزام:

في سياق آخر، قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية أنه هناك دراسة لزيادة عدد الجماهير خلال مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي بعدما عادت الجماهير خلال مباريات اليوم.

وقال ثروت سويلم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد عبر قناة النهار:" هناك دراسة زيادة عدد الجماهير عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية وبعد العودة من التوقف ولكن حال الالتزام خلال المباريات الحالية".

وأضاف:" أتمني أن يكون هناك التزام فى مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز حتي يتم زيادة عدد الجماهير بجانب أن تكون الجماهير عادت بالشكل الكامل بنهاية الموسم".

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