لهواة السيارات الرياضية..مواصفات و سعر مازيراتي جيبلي موديل 2021 | صور

تحظى السيارات الرياضية بحب الشباب دوما حول العالم وفى السوق المصري بشكل خاص، و أصبحت هذه الفئة منتشرة بشكل كبير ولها تواجد قوي على الطرق المصرية، و شهد العام الجاري مجموعة إصدارات مميزة تلبي احتياجات محبي الشرعة والانطلاق.

تأتي سيارة مازيراتي جيبلي موديل 2021 بمنظومة دفع هجينة عالية الكفاءة تتضمن محرك احتراق داخلي من 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر متصل بشاحن توربيني، مع مولد تيار بقدرة 48 فولت وشاحن كهربائي مدعوم ببطارية مثبتة، تبلغ قوة 330حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ 450 نيوتن. متر.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة 255 كم/ساعة، مما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 5.7 ثانية، وبها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ8 سرعات، سعة خزان الوقود 80 لتر، وتعمل بنظام الدفع الخلفي للعجلات.

مازيراتي جيبلي

تتوافر سيارة مازيراتي جيبلي موديل 2021 بمواصفات للأمن والسلامة، منها وسائد الهوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم في الجر، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

مازيراتي جيبلي

جهزت داخلية مازيراتي جيبلي موديل 2021 بلمسات رياضية مع شاشة 10.1 بوصة وفرش جلد، عدادات بقياس 7 بوصات، تعديل لكرسي السائق في 6 وضعيات ومقعد الراكب بتعديل في 4 وضعيات، تكييف ثنائي المناطق، كاميرا رؤية خلفية ومثبت سرعة مع 8 سماعات لنظام Bose الصوتي.

مازيراتي جيبلي

يبلغ سعر مازيراتي جيبلي موديل 2021 في مصر، مليون و990 ألف جنيه.