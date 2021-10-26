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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إينى تعلن عن ثلاثة اكتشافات بترولية جديدة فى الصحراء الغربية بمصر

صدى البلد

أعلنت شركة إينى ثلاثة اكتشافات جديدة فى مناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة، بالصحراء الغربية فى مصر. وتضم اكتشافات بترول وغاز ومتكثفات فى عقد تنمية مليحة، واكتشاف بترولى فى منطقة امتياز جنوب مليحة. 

وقد تم تحقيق الاكتشافات في إمتياز تنمية مليحة من خلال بئرى ياسمين  W-1X   و  MWD-21،  اللذين تم حفرهما على التوالى فى منطقة آمان جنوب العميقة بالقرب  من حقل غرب مليحة العميق  . ويقع بئر ياسمين W-1X  على مسافة 5 كيلومترات غرب حقل ياسمين ، حيث أسفرت إختبارات الانتاج عن معدل إنتاج  2000 برميل يومى من الخام الخفيف و 7 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب.  كما أسفر البئر  MWD-21  الذى تم ربطه بالفعل على الإنتاج ، عن معدل إنتاج مستقر يبلغ 2500 برميل يوميًا.

وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تم تحقيق الكشف من خلال بئر SWM-4X ، ويقع على بعد 35 كم جنوب حقل مليحة، وأسفر الاختبار عن معدل إنتاج حوالى   1500 برميل مكافىء زيت يوميا، ويبلغ إجمالى الاحتياطى المؤكد الذى أسفرت عنه الآبار الثلاثة حوالى 50 مليون برميل مكافىء زيت من الموارد البترولية. 

هذا وتضيف كلا من الآبار الثلاثة إجمالى إنتاج حوالى 6000 برميل مكافىء زيت يومياً.

ومن خلال هذه الاكتشافات، تواصل شركة إينى متابعة استراتيجيتها الناجحة فى البحث بالقرب من الحقول، والتي تتيح عائدًا سريعًا على الاستثمار من خلال ربط الاكتشافات بتسهيلات الإنتاج الحالية لاستغلال هذه الاكتشافات الجديدة.

جدير بالذكر أن إينى تمتلك، من خلال شركتها الفرعية (أيوك)، حصة نسبتها 38% في منطقة امتياز مليحة، بينما تمتلك لوك أويل الروسية حصة 12% بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول حصة 50%.

وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تمتلك إيني، من خلال (أيوك)، حصة نسبتها 50% بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة الـ 50% المتبقية.

وتعمل إيني في مصر منذ عام 1954 وهى منتج رئيسى ويبلغ إنتاجها حاليًا حوالي 360 ألف برميل مكافئ زيت يوميًا.

 

شركة إينى ثلاثة اكتشافات جديدة فى مناطق امتيازات مليحة جنوب غرب مليحة الصحراء الغربية فى مصر اكتشافات بترول وغاز

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