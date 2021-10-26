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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبدالمعز: القرآن الكريم حذر الزوجات من الشك فى أزواجهن

الزوج والزوجة
الزوج والزوجة

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من الشك في الزوج من جانب الزوجات، محذرا كذلك من الظن بالناس، مؤكدا أن القرآن الكريم، أغلق الباب نهائيا حتى لا يقع الإنسان فى معاصى أخرى.
 

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الغيبة امر خطير حذر منه القرآن الكريم،  والبنات باجتماع الظن والتجسس والغيبة، وأغلق الباب من البداية لسد للذرائع، اللى هو بالبلدي الباب اللى يجى منه الريح سده واستريح، اجتنبوا الظن اكذب الحديث، تلاقى واحد يقولك فلام اتغير اه م ساعة لما وصل للمنصب الجديد، الشيطان يطور الأمر ويخليك تتجسس عليه".


واستكمل: "تلاقى واحدة تشك فى زوجها، اصلى متوغوشة، لا متشوكيش، القرآن قالك بلاش احسنى عشرته، اهتمى به، زوجك، بلاش الظن عشان متوصليش للتجسس على تليفونه والأمر يتفاقم والرجالة ليس ملائكة، ومن هنا يأتى الخراب الذى حذرنا منه القرآن الكريم".

تفتيش المرأة في هاتف زوجها حرام شرعا

 

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تفتيش المرأة في هاتف زوجها حرام شرعا، مشيرا إلى أن التجسس أمر نهت عنه الشريعة الإسلامية.

وأضاف الورداني خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، أنه يجب أن يكون هناك جسر من الثقة بين الزوجين، ولا يفتش أي منهما في هاتف الآخر.

ونوه أمين الفتوى، إلى أن تفتيش الزوجة في هاتف زوجها والعكس يعد أحد مداخل الشيطان، ومن ثم فإنه حرام شرعا.
 

الشك في الزوج الزوجات القران الكريم التجسس والغيبة تفتيش المرأة في هاتف زوجها

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