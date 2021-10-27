للشباب المغتربين..5 سيارات سيدان موديل 2021 في السعودية| صور

تسعي شركات السيارات لترضي كافة أذواق عملائها في جميع أنحاء العالم خاصةً الشباب، و بالتحديد في السوق السعودي للسيارات، حيث تميل هذه الفئة العمرية من المغتربين داخل المملكة لاقتناء سيارة اقتصادية، تتناسب مع متطلباتهم.

يطرح موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار ومواصفات 5 سيارات سيدان موديل 2021 في السعودية.

1 ـ كيا ريو

تتمتع السيارة كيا ريو موديل 2021 بنسختين من المحركات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصان، و 135 نيوتن.متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 183 كيلومتر في الساعة، و أما المحرك الثاني 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 123 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 150 نيوتن/متر.

دعمت سيارة كيا ريو بحزمة من المعلومات والترفيه القياسية، منها شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة، و6 مكبرات صوت ومخرج USB، بلوتوث، نظام أندرويد أوتو اللاسلكي و آبل كاربلاي، راديو ستالايت ونقطة اتصال Wi-Fi ومخارج USB إضافية، متوفرة التحكم التلقائي في المناخ ، الدخول بدون مفتاح ، والتشغيل بضغطة زر.

أسعار كيا ريو موديل 2021 السعودية:

الفئة الأولى MPI بسعر54 ألف ريال.

الفئة الثانية MPI بسعر 62 ألف ريال.

2 ـ هيونداي أكسنت

حصلت سيارة هيونداي أكسنت موديل 2021 على خيارين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 99 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 132 نيوتن/متر، والثاني سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر، متصلان بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

تضمنت سيارة هيونداي أكسنت شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي، وعجلات رياضية قياس 15 و 16 بوصة، وتكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام ، و خاصية التوصيل اللاسلكي ​.

أسعار هيونداي أكسنت موديل 2021 السعودية:

الفئة الأولى BASE بسعر 53 ألف ريال.

الفئة الثانية MID بسعر 55 ألف ريال.

الفئة الثالثة HIGH بسعر 60 ألف ريال.

3 ـ نيسان صني

ينتمى طراز نيسان صنى 2021 لفئة السيارات السيدان، مع محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن. متر، تقترن ناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.

و حصلت نيسان صنى على نظام الركن الذكي، وخاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب، ومكيف هواء أتوماتيك، عدادات متطورة، وجائت بخاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة، وسبويلر خلفي، وزجاج خلفي معتم.

أسعار نيسان صني موديل 2021 السعودية:

الفئة الأولى S بسعر 57 ألف ريال.

الفئة الثانية SV بسعر 59 ألف ريال.

الفئة الثالثة SL بسعر 67 ألف ريال.

4 ـ سوزوكي سياز

دعمت سوزوكي سياز بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 حصان، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 12 ثانية.

كما حصلت على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها جنوط 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية و خلفية بإضاءة LED مع إمكانية التحكم في ضبط مستوى الإضاءة، وزجاج معتم، ومرايات جانبية كهربائية، مقابض الأبواب من الكروم، عجلة القيادة مكسوة من الجلد، ومثبت سرعة.

أسعار سوزوكي سياز موديل 2021 السعودية:

الفئة الأولى GL بسعر 54 ألف ريال.

الفئة الثانية GLX بسعر 64 ألف ريال.

5 ـ ام جي 5

تستمد سيارة ام جي 5 2021 قوتها من محرك يتكون من 4 أسطوانات على شكل سعة 1.5 لتر، بقوة 118 حصان، مع عزم اقصي دوران له يبلغ 150 نيوتن/متر، حيث يستهلك 5.5 لتر من الوقود كل 100 كلم، تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة في 11.5 ثانية، بسرعة قصوى تصل إلى 180 كلم/ الساعة.

وتتمتع سيارة سيارة ام جي 5 موديل 2021 بشاشة لمس ملونة مقاس 10.1 بوصة، بالإضافة الي خاصية تشغيل الصوت وإدارة الاتصالات بأقل قدر من الضجة، و شاشة عرض الكاميرا بزاوية 360 درجة، وتضم مصابيح خلفية و أخري LED نهارية، مع جنوط مقاس 16 بوصة.

أسعار ام جي 5 موديل 2021 السعودية:

الفئة الأولى STD بسعر 47 ألف ريال.

الفئة الثانية COM بسعر 53 ألف ريال.

الفئة الثالثة LUX بسعر 59 ألف ريال.