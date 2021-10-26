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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 23 مليار جنيه.. تطوير 193 قرية ضمن «حياة كريمة» في المنيا

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع مشروعات حياة كريمة

تشهد محافظة المنيا طفرة تنموية كبرى في كافة القطاعات الخدمية المختلفة بعدما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة".

وتستهدف مبادرة "حياة كريمة" تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا بإجمالي 32 وحدة محلية بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة وهى أبو قرقاص وملوى والعدوة ومغاغة وديرمواس بتكلفة 23 مليار جنيه ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

وقال المحافظ اللواء أسامة القاضي إن محافظة المنيا بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة فى 192 قرية و 757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصري.

وأكد أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري علي أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

وواصل اللواء أسامة القاضي يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد جولاته الميدانية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري، ولتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وتابع المحافظ، نسب ومعدلات التنفيذ بقري مركز العدوة شمال المحافظة، حيث شملت الجولة المرور على محطة معالجة الصرف الصحي بقرية زاوية برمشا وأعمال الصرف الصحي بقرية المسيد، تفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة تعليم  أساسي المسيد، الوحدة الصحية بعطف حيدر للتأمين الطبي الشامل.

كما تم معاينة موقع خدمات المجمع الزراعي ومتابعة الأعمال الإنشائية لمجمع الخدمات بقرية عطف حيدر، مركز شباب قرية عطف حيدر، وتفقد إنشاء مركز شباب بني وركان، إحلال وتجديد مدرسة بني وركان الابتدائية، تأهيل الوحدة الصحية بني وركان.

وشدد المحافظ على العمل 24 ساعة بنظام النوبتجيات، حتى نواكب الجدول الزمنى لكل مشروعات حياة كريمة، بشرط الجودة والكفاءة، منوها أن جميع القيادات بمحافظة المنيا سوف تتابع العمل على مدار ال24 ساعة للتأكد من سير العمل وانتظامه . 

وناقش القاضي نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في قطاعات ( مياه الشرب – مشروعات الصرف الصحي – مشروعات مجمعات الخدمات – الهيئة العامة للأبنية التعليمية – قطاع الإسعاف – الشباب والرياضة – قطاع الصحة – المجمعات الزراعية - الكبارى ) واستمع إلى المسئولين في جميع القطاعات لتلافى أي مشكلات قد تظهر أثناء تنفيذ المشروعات. 
كما التقي المحافظ بأهالي القري التي تم المرور بها، واستمع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم، لتحديد أولويات تنفيذ المشروعات، مؤكدا على تنفيذ المشروعات تباعا وفقا للجدول الزمني المحدد.

وعلي هامش الجولة وجه "القاضي" وكيل وزارة الزراعة بتسليم كارت الفلاح وتوافر الأسمدة والكيماويات الزراعية، كما وجه رئيس المدينة برفع الاشغالات بشوارع المركز، ومتابعة الحالة العامة بشوارع المركز.

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