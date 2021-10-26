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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تاج الدين: نشهد ارتفاعا في إصابات كورونا.. والحالات وضعها مستقر

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، آخر تطورات الأوضاع الصحية فيما يخص جائحة كورونا. 

 

وأكد تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أننا مازلنا في الموجة الرابعة من فيروس كورونا، والحالات معظمها تحت السيطرة الشديدة. 

 

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفى مستقرة وأيضا التي تتلقى العلاج في المنزل، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع كبير في عدد الإصابات. 

 

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه بكل الجهود الوطنية الكبيرة استطعنا السيطرة على الموقف في الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر. 

 

فيما حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، من انتشار الانفلونزا الموسمية خلال الوقت الحالي بين العديد من المواطنين.

 

وأكد محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن لابد من الذهاب لدكتور أمراض صدرية حتى يتأكد انه غير مصاب لكورونا وإنه مصاب بالإنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أن هناك تشابه بينها وبين فيروس كورونا من حيث الأعراض.

 

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أنه على المصاب عزل نفسه للراحة بهدف التقليل من المضاعفات، وعدم تسبب في عدوى آخرين.

 

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن من ضمن الأعراض المصاحبة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية الرشح واحتقان في الزور وغيرها من اعراض الانفلونزا المعروفة، مشيرا إلى أنه علي المصاب بهذه الأعراض الذهاب لعمل مسحة للتأكد وبعد ذلك طبيب أمراض صدرية لتشخيص دقيق.

 

 

عوض تاج الدين محمد عوض اخبار التوك شو جائحة كورونا فيروس كورونا

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