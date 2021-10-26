ياسمين صبري: أمي هي كل حاجة في حياتي ومفيش علاقة مع والدي

حسمت الفنانة ياسمين صبري الجدل الذي دار خلال الفترة الماضية حول غيابها عن زفاف أخيها، وفق ما أعلنه والدها وتسبب في تصدر أخبار عائلتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ياسمين صبري في إحدى اللقاءات الإعلامية حينما سئلت عن علاقتها بأسرتها:" أمي هي كل حاجة في حياتي.. سافرت خارج مصر بعدما انفصلت عن والدي وأنا في طفلة عندي سنتين".

واستطردت ياسمين صبري:" مشفتش طول حياتي غير أمي ووالديها جدي وجدتي.. أما الوالد فمفيش علاقة".

وأكدت ياسمين صبري على أن انفصال والديها ليس سبب بعدها عن أبيها قائلة:" في ناس تختار تحمل المسئولية وناس تختار نفسها والانفصال مش معناه إن العائلة تتفكك".

تصريحات والد ياسمين صبري

كشف الدكتور أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري عن حقيقة عدم حضورها فرح أخيها وفضلت الذهاب إلي "مهرجان الجونة " قائلا :" ابني الذى تزوج وهو الولد الوحيد لدي وكنت حزينا جدا لرؤيته كل يوم وهو يبكي ويقول لماذا يعاملوني إخوتي بهذه الطريقة وانا لم أفعل لهم شيئا ، مؤكدا أنه أطيب واحد في أبنائه وهو يعيش في أمريكا .

وأضاف أشرف صبري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، أنه فوجي بأن أخته لا يريدون حضور فرحة ، لافتا إلي أنه كان يأتي من أمريكا لحضور أفراحهم .

وتابع: مش متخيل أن في حد جاحد كده خصوصا أنها أخته الكبرى ، ولم يحدث شيء بينهم يمنعها من حضور فرح أخيها ، مؤكدا أن ربنا عوضه بأخت وأم غير أشقاء ورسموا السعادة على وجهه .

واوضح اشرف صبري ، انه لا يوجد شيء بينهم يمنعها من أن تحضر فرح أخيها إلا أن النفوس متغيرة فقط ، مؤكدة أن المزعج في الأمر هو انهم ليس بينهم أي خلافات " قائلا ابني كان بيبكي ويقول لماذا يفعلون هذا أنا بحبهم وانا كان نفسي اكسر الدنيا علي دماغهم "

وتابع : بكاء الرجل اصعب من المرآه وكان يجلس وحيدا ويقول أنا حزين ولا اصف أن إخوتي لن يحضرون قائلة ليه أمي وأخواتي يعملوا فيا كدا .