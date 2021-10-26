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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أجمل التابلوهات الراقصة.. قبة الغوري تستضيف عرضا جديدا لفرقة رضا

فرقة رضا للفنون الشعبية
فرقة رضا للفنون الشعبية

يقيم مركز إبداع قبة الغوري "بشارع الأزهر"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء بعد غد الخميس، حفلا جديدا لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية ، بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

 

وفقا للصفحة الرسمية لصندوق التنمية الثقافية، تقدم الفرقة أجمل تابلوهاتها الراقصة التي تعيش في وجدان الشعب المصري والعربي.

 

وأبرزها: العصاية، الأقصر بلدنا، الموشحات، الإسكندراني، النوبة، تحيا، سماح النوبة، وغيرها من الرقصات الممتعة التى تلقى استحسان محبي وعشاق الفنون الشعبية والتراثية المصرية.


يذكر أن "فرقة رضا" فرقة استعراضية مصرية بدأت في نهاية الخمسينات من القرن الماضي تحت قيادة محمود رضا وقدمت عروضا لاقت القبول والاستحسان، وتعتبر أول فرقة خاصة للفنون الشعبية، وفي عام 1961 صدر قرار جمهوري بضم الفرقة إلى وزارة الثقافة.

مصر الأزهر الأقصر وزارة الثقافة النوبة صندوق التنمية الثقافية قرار جمهوري الفنون الشعبية

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