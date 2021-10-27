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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة أسوان تهنئ 5 أساتذة ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم

الدكتور أيمن عثمان-
الدكتور أيمن عثمان- القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان

صرح الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بأنه في ظل النجاحات المتتالية لجامعتنا العريقة علي عدة أصعدة، لاسيما التصنيفات الدولية وهو ما أسعد إدارة الجامعة لظهور علماء من الجامعة ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم. 

حيث جاء ذلك بناء علي آخر إصدار النسخة الثالثة أكتوبر 2021 للدراسة التي أطلقتها Elsevier بالتعاون مع جامعة ستانفورد والتي تعد الأضخم من نوعها علي الإطلاق لقواعد بيانات تضم قائمة أفضل 2 % من العلماء علي مستوى العالم في 22 مجالا علميا رئيسيا و 176 تخصصا فرعيا.

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وأضاف الدكتور أيمن عثمان أن القائمة ضمت في تحديثها الأخير عدد 5 من علماء جامعة أسوان ضمن أفضل 2 % من العلماء حول العالم في تخصصهم وهم: أ. د محمد نجيب راشد كلية العلوم مجال العلوم البيئة، وأ. د أحمد محمد رشاد كلية العلوم مجال الهندسة الميكانيكية والنقل، وأ. د محمد عبد العزيز مهلل عرابي كلية الهندسه مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وأ. د محمد فتحي الأمين كلية العلوم مجال الهندسة الميكانيكية والنقل، والدكتور صلاح محمد كامل كلية الهندسة مجال الطاقة.

من جانبه أشار الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل عرابي مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة إلي أنه تأتي أهمية هذه الدراسة إلي استنادها على قاعة بيانات SCOPUS وتحليلها باستخدام خوارزميات وقياسات موحدة وقياسية للوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة تشمل الإستشهادات والـ h_index و_ hm index وغيرها من المعايير لمزيد من المعلومات على الرابط https:// elsevier •digital commonsdata •com/datasets /btchxktzyw/3.

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد حزمة من المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام شملت 12 مشروعاً والتي تخدم أكثر من  110 آلاف نسمة بقرى الغنيمية والحصايا والزنيقة والرمادى قبلى التابعين لمركز إدفو ، وقد رافقه فى جولته الميدانية نائب المحافظ أحمد شعبان  ، بجانب القيادات التنفيذية. 

حيث أعطي اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بتخصيص قطعة أرض لإنشاء خلية للدفن الصحي الأمن للمخلفات والقمامة الناتجة من قرية الرمادى قباي وبحرى،  بجانب إنشاء أسوار وأبراج حراسة حول المشروعات الكبرى من أجل تأمين المهمات والمعدات والتجهيزات الخاصة بهذه المشروعات ،  مع نقل تجربة وآلية عمل الشركات التي حققت أعلي معدلات في التنفيذ لباقي الشركات والمقاولين الأخرين لتحفيزهم وتشجيعهم وإكسابهم الخبرة للإسراع بتنفيذ الأعمال الجارية وتحقيق الجودة المطلوبة. 

الدكتور محمد عبد العزيز 
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جامعة اسوان اخبار التعليم

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