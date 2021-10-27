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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات تحديد المستوى في مادتي الرياضيات والإنجليزية بهندسة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الهندسة جامعة عين شمس عن موعد عقد امتحانات تحديد المستوى في مادتي الرياضيات واللغة الانجليزية، حيث سيكون اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021.
 
وأوضحت أن الامتحانات ستعقد في التوقيت والمكان التالي:

امتحان اللغة الانجليزية : من 12:30  ظهرا حتى  2:30 
امتحان الرياضيات : من  2:30 وحتى 4:30
مكان الامتحان : مدرج ج
 
وشددت كلية الهندسة علي ضرورة اتباع  التعليمات التالية :

1. التواجد قبل ميعاد الامتحان بنصف ساعة على الأقل
2. طباعة الـ QR code   الخاص بالامتحانين.
3. الالتزام بارتداء الكمامة الطبية واتباع الاجراءات الاحترازية
 
ويشار إلى أن الدكتور عمر محمد الحسينى عميد الكلية، وقع بروتوكولات تعاون بين الكلية وعدد من الشركات الأعضاء بجمعية رجال الأعمال المصريين، فى مجال التدريب لطلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس.
 
جاء ذلك، بحضور المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين و الدكتور  أحمد محمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة دعاء كمال الدين كامل منسق التدريب الطلابى بقطاع التعليم والطلاب بالكلية، وممثلى الشركات الموقعة.

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