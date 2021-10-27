شادي محمد: الشناوي يغيب عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كشف شادي محمد، نجم الأهلي السابق، عن أن محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي، سيغيب عن مباراة القمة أمام الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر له يوم 5 نوفمبر المقبل.

وقال شادي محمد عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" محمد الشناوي سيغيب عن مباراة القمة أمام الزمالك؛ بسبب الإصابة العضلية التى يُعاني منها.

وبدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار المرحلة الجديدة من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من الإصابة.



وخاض الشناوي فقرات تدريبية في «الجيم» تحت إشراف محمد وفائي إخصائي التأهيل بالفريق قبل أن يؤدي جانبا من تدريبات الجري حول الملعب للمرة الأولى بعد إصابته.



ويعاني الشناوي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا الأخيرة بتصفيات كأس العالم.