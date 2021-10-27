شادي محمد: الشناوي يغيب عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كشف شادي محمد، نجم الأهلي السابق، عن أن محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي، سيغيب عن مباراة القمة أمام الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر له يوم 5 نوفمبر المقبل.
وقال شادي محمد عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" محمد الشناوي سيغيب عن مباراة القمة أمام الزمالك؛ بسبب الإصابة العضلية التى يُعاني منها.
وبدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار المرحلة الجديدة من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من الإصابة.
وخاض الشناوي فقرات تدريبية في «الجيم» تحت إشراف محمد وفائي إخصائي التأهيل بالفريق قبل أن يؤدي جانبا من تدريبات الجري حول الملعب للمرة الأولى بعد إصابته.
ويعاني الشناوي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا الأخيرة بتصفيات كأس العالم.