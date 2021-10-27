تونس.. السجن لمدافع عن حقوق المثليين بتهمة «ازدراء النبي»

أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن سنة بحق رئيس جمعية "شمس" التونسية للدفاع عن حقوق المثليين، المحامي منير بعتور، بتهمة "ازدراء النبي".

وقال المحامي منير بعتور على حسابه بموقع تويتر "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدي بالسجن مدة عام نافذ وغرامة بألف دينار (نحو 300 يورو) وإخضاعي للمراقبة الإدارية مدة عامين من أجل ازدراء النبي محمد".

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدي بالسجن مدة عام نافذ وخطية بالف دينار و اخضاعي للمراقبة الادارية مدة عامين من اجل ازدراء النبي محمد — Mounir Baatour (@mounirbaatour) October 26, 2021

ويقيم بعتور في فرنسا منذ عام 2019 وهو "لاجئ سياسي" غادر البلاد إثر تهديدات وشكاوى قضائية لاحقته بعد نشر نص على موقع "فيسبوك" اعتبر "كفرا"، بحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وجمعية "شمس" التي يترأسها بعتور تم تأسيسها عام 2015 وتدعو لعدم تجريم المثلية الجنسية في تونس.