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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. السجن لمدافع عن حقوق المثليين بتهمة «ازدراء النبي»

تونس.. السجن لمدافع
تونس.. السجن لمدافع عن حقوق المثليين بتهمة ازدراء النبي

أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن سنة بحق رئيس جمعية "شمس" التونسية للدفاع عن حقوق المثليين، المحامي منير بعتور،  بتهمة "ازدراء النبي".

وقال المحامي منير بعتور على حسابه بموقع تويتر "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدي بالسجن مدة عام نافذ وغرامة بألف دينار (نحو 300 يورو) وإخضاعي للمراقبة الإدارية مدة عامين من أجل ازدراء النبي محمد".

ويقيم بعتور في فرنسا منذ عام 2019 وهو "لاجئ سياسي" غادر البلاد إثر تهديدات وشكاوى قضائية لاحقته بعد نشر نص على موقع "فيسبوك" اعتبر "كفرا"، بحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

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وجمعية "شمس" التي يترأسها بعتور تم تأسيسها عام 2015 وتدعو لعدم تجريم المثلية الجنسية في تونس.

تونس ازدراء النبي المثليين منير بعتور حقوق المثليين القضاء التونسي

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