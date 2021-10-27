أول تعليق من الحكم شاهندة بعد الظهور الأول بمباراة المقاولون العرب والشرقية للدخان

أبدت المُحكمة شاهندة مغربي، سعادتها بالتواجد كحكم رابع في مباراة المقاولون العرب وإيسترين كومباني.

وأشارت شاهندة مغربي، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 بالقناة الأولى، إلى أن رئيس لجنة الحكام عصام عبدالفتاح، تحدث أن الأمر حق مشروع لهن وفي أي وقت سيحصلن على الفرصة ولكن لابد من استغلالها.

وأوضحت شاهندة أنها تلقت عقب المباراة التهاني من قبل زملائها وزميلاتها عقب المباراة، مشددة على شجاعة عصام عبدالفتاح في منحهن الفرصة، قائًلة: "مثلنا مثل الرجال ولا يوجد فارق بيننا وبينهم، وكابتن عصام عبدالفتاح لا يتأخر علينا في أي شيء، حتى البدلات للمُحكمات زادت، وكل شيء متوفر ونشعر بالدعم".

وأتمت شاهندة تصريحاتها: "ألعب كرة قدم منذ عمر 14، وهو مجال صعب، ولكن لا أسمع للأحاديث التي تُقال، ولو نظرت للسوشيال ؛ميديا لما وصلت لما أنا عليه الآن.. أركز في عملي فقط".