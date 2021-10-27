العراق يستقبل شحنات جديدة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية ممثلة بالشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية ، عن وصول شحنتين جديدتين من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد .



وذكرت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاربعاء ، أن" اللقاحات من انتاج شركة فايزر ومرفق كوفاكس "، مبينة ان" الشحنة الاولى من لقاح فايزر بلغت ٦٤٩،٣٥٠ جرعة ودخلت عن طريق مطار بغداد الدولي ".



واضافت أن" الشحنة الثانية وردت عن طريق مرفق كوفاكس منظمة اليونسيف وبلغت ١٣٣،٣٨٠ جرعة ".



واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بأنه تم توزيع الشحنات لكافة المنافذ التلقيحية ومنافذ الصرف في عموم بغداد والمحافظات بما فيها اقليم كردستان.