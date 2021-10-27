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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اختفاء ممثلة شهيرة مصابة بالخرف.. ومفأجاة سارة بعد البحث عنها.. صورة

اختفاء ممثلة شهيرة
اختفاء ممثلة شهيرة مصابة بالخرف.. ومفأجاة سارة بعد البحث عنه

شارك 42 متطوعا في البحث عن الممثلة الروسية المعروفة، سفيتلانا سفيتليتشنايا بعدما فقدت في موسكو في 21 أكتوبر الجاري نتيجة إصابتها بمرض الخرف.

وتطوع أعضاء من منظمة «ليزا أليرت» الخيرية للبحث والإنقاذ لإيجادها في 3 دوائر في موسكو حيث قطعوا مسافة 30 كيلومترا بحثا عنها في أقسام الشرطة والمستشفيات وضواحي العاصمة. 

 وقال المتحدث باسم شرطة موسكو إن نجل سفيتلانا سفيتليتشنايا أبلغ الشرطة عن فقدان أمه الأحد 24 أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أن أمه حضرت قبل فقدانها إلى ورشة «جوركي» السينمائية حيث كان عليها أن تشارك في العرض التلفزيوني وكان مزاجها جيداً. 

وتابع نجل «سفيتليتشنايا» في تصريحاته للشرطة الروسية حسب «روسيا اليوم» أن صحة والدته تدهورت  فجأة مما أجبر منظمي العرض على استدعاء سيارة إسعاف أوصلتها إلى أحد مستشفيات موسكو، لكنها رفضت  البقاء في المستشفى وغادرته، ومنذ ذلك الحين لم يرها أحد.

ولحسن الحظ لم تمر أيام بسيطة حتي عثر رجال شرطة موسكو، أمس الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري على الممثلة السوفيتية الروسية المعروفة، سفيتلانا سفيتليتشنايا. 

 وحسب وسائل الإعلام فإن سفيتلانا تشارك الآن في تصوير برنامج تلفزيوني وهي في أمان وبصحة جيدة.

وتولي رئيس لجنة التحقيق لعموم روسيا، ألكسندر باستريكين، متابعة كل الأمور المتعلقة بفقدان الممثلة البالغة من العمر 81 عاما والمصابة بمرض الخرف.

يذكر أن سفيتلانا سفيتليتشنايا ولدت في مدينة لينيناكان ، أرمينيا الاشتراكية السوفياتية ،  في 15 مايو 1940، ومن أبرز أفلامها الذراع الماسية (1968)، المغامرات الجديدة للمراوغين المنتقمون (1968)، الأب سرجيوس (1978)، يوم الغضب (1985)، الفتاة والموت (2012). 

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Svetlana Svetlichnaya سفيتلانا سفيتليتشنايا ليزا أليرت للبحث والإنقاذ أقسام الشرطة والمستشفيات وضواحي العاصمة فقدان أمه للشرطة الروسية البقاء في المستشفى

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