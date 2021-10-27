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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إدراج 79 من أساتذة جامعة القاهرة ضمن أفضل العلماء بالعالم.. فيديو

استاذ بكلية الإعلام
استاذ بكلية الإعلام

قال دكتور محمد منصور هيبة، أستاذ بكلية الإعلام والمستشار الإعلامى بجامعة القاهرة، إنه تم إدراج ٧٩ عالماً من أساتذة جامعة القاهرة ضمن أفضل علماء بالعالم.


وأضاف "هيبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه منذ أن تولى الأستاذ محمد عثمان الخشت رئاسة الجامعة وهى تقفز قفزات غير مسبوقة في التطور التعليمي.

 

وأشار أستاذ بكلية الإعلام والمستشار الإعلامي بجامعة القاهرة، إلى أن العام الماضي كانت جامعة القاهرة بها ٥٥ عالماً ضمن أفضل ٢٪ ظن من علماء العالم، وفى خلال عاما واحد نقفز من ٥٥ إلى ٧٥ عالماً من أساتذة جامعة القاهرة.

وتابع أستاذ بكلية الإعلام والمستشار الإعلامي بجامعة القاهرة، أن ٩٧ عالماً بينهم ٦٦ فى كلية العلوم والباقية من كليات الطب والهندسة والصيدلة والزراعة وباقى كليات الجامعة.

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